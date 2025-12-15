Asociación Cibao recibe reconocimiento por su Programa de Inclusión Financiera

La Asociación Cibao fue seleccionada como ganadora en la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras por su Programa de Inclusión Financiera y la bancarización realizado en las comunidades de Burende y Constanza, provincia La Vega.

El programa tuvo como objetivo principal generar capacidades en la población para mejorar los hábitos financieros, comprendiendo principios básicos de finanzas que garanticen un adecuado manejo continuo de los recursos financieros y facilitar el acceso a servicios bancarios.

José Luis Ventura, presidente ejecutivo de Asociación Cibao, indicó que el programa fue gestionado desde la Unidad de Inclusión de Asociación y estuvo compuesto por talleres de educación y jornadas de bancarización, bajo una metodología adaptada del "Modelo de Inclusión Financiera" que implementa la oficina del PNUD en México.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-110733-am-dbdcacf2.jpeg Ganadores de la 5.ª edición de Prácticas Prometedoras (FUENTE EXTERNA)

"En consonancia con nuestra filosofía corporativa, que promueve el compromiso con el desarrollo sostenible, y en armonía con la estrategia nacional de inclusión financiera, decidimos implementar este programa piloto en comunidades donde contamos con presencia de marca. Creemos que esta iniciativa fortalece las capacidades en educación financiera, impulsa la bancarización de poblaciones vulnerables y contribuye a transformar vidas y comunidades", expresó el ejecutivo, se indicó en la nota de prensa enviada por la institución.

El piloto del Programa de Inclusión Financiera se desarrolló en ocho comunidades de la provincia La Vega, desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2024. Entre los resultados más relevantes se destacan: la apertura de 118 nuevas cuentas de ahorro durante el programa, de las cuales se mantienen 101 cuentas activas, con depósitos acumulados que ascienden a RD$411,659.04 a septiembre de 2025; la bancarización de 55 participantes y la realización de 12 talleres de educación financiera que sumaron 216 horas de capacitación y beneficiaron a 301 personas.

Además, la iniciativa contribuyó a promover la autonomía y el empoderamiento económico de 243 mujeres.

Reconocimiento y relevancia

El Catálogo de Prácticas Prometedoras, desarrollado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el PNUD, reconoce iniciativas innovadoras con impacto social y enfoque sostenible. La selección del programa de Asociación Cibao evidencia su relevancia y su contribución al fortalecimiento de modelos de inclusión financiera en el país.