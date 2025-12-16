Banco Popular obtiene oro en ranking de inclusión financiera de la Superintendencia de Bancos

El Banco Popular Dominicano obtuvo medalla de oro en el primer Ranking de Inclusión Financiera 2025 de la Superintendencia de Bancos (SB), que evalúa el desempeño de las entidades de intermediación financiera en cuanto al acceso, uso, calidad del servicio, herramientas de educación financiera, digitalización y estrategias institucionales con enfoque inclusivo y sostenible.

En este sentido, la entidad financiera concluyó entre las primeras posiciones de los bancos múltiples del país, con una destacada puntuación de 83.9 sobre 100. Según este puntaje, el Banco Popular evidencia una integración robusta y consistente de todos sus componentes de inclusión financiera orientados a segmentos vulnerables.

Además, de acuerdo con el ranking de la SB, el banco logró la insignia de cuenta accesible, reservada para entidades que ofrecen productos financieros sin costos de mantenimiento, sin requisitos de monto de apertura ni balance promedio, lo que facilita el acceso a productos bancarios a sectores de la población tradicionalmente excluidos.

Específicamente, se destaca como la única entidad del sistema financiero nacional que ofrece una cuenta en dólares dirigida a personas pensionadas, pensada para materializar sus planes y objetivos o para hacer frente a imprevistos.

Aportes a la educación financiera

El informe valora positivamente los programas de educación financiera personalizada que el Popular ofrece a través de la Academia Finanzas con Propósito, reafirmando su compromiso con el empoderamiento económico de sus clientes.

Finanzas con propósito ha congregado hasta la fecha más de 560,000 visitas a la academia y más de 180,000 asistentes a charlas y talleres presenciales sobre educación financiera.

Además de otras iniciativas de capacitación en finanzas personales y empresariales, la organización financiera tiene el programa de becas de estudio Excelencia Popular, considerado como el más amplio del sistema financiero, que brinda a cientos de jóvenes la oportunidad de convertirse en profesionales, ofreciéndoles también capacitaciones en educación financiera y cultura digital, entre otras.

Iniciativas para el bienestar de los empleados

Posee también políticas de bienestar integral para sus empleados, con seguro de vida y seguro de salud, centro de bienestar y centros deportivos, actividades culturales, programas de desarrollo de talento y de reconocimiento a los mejores empleados y equipos, becas de estudio, entre otros beneficios.

La entidad financiera es el mayor empleador del sector financiero privado del país y el tercero a nivel nacional.

El banco destaca también por contar con certificaciones oficiales del Ministerio de Trabajo en los ámbitos de la seguridad y la salud ocupacional, habiendo sido reconocido por sus buenas prácticas, por integrar comités internos y un programa de voluntariado que garantiza el compromiso con el bienestar continuo de los colaboradores y su entorno laboral.

Apoyo a las mujeres

En cuanto al apoyo a las mujeres, el Popular cuenta con un 48 % de clientes femeninas y un 51.9 % de mujeres ahorrantes, ofreciendo a este colectivo productos con enfoque de género, como préstamos para el emprendimiento, entre otros.

En este aspecto, cabe mencionar la plataforma Emprende Mujer y la Ruta Mujer, con programas de capacitación, mentoría, productos y servicios financieros dirigidos a mujeres emprendedoras.

Más de 1,200 personas han sido impactadas hasta la fecha. Estas iniciativas se complementan con alianzas estratégicas clave, como las que mantiene con el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam) y la red Enlaces de inversionistas ángeles.

Asimismo, la organización financiera tiene una política de igualdad de género, que cuenta con iniciativas como la implementación de salas de lactancia para sus colaboradoras, entre otras.

Sobre la participación laboral femenina, la entidad bancaria registra resultados por encima del promedio del sistema financiero: si el número de empleadas en las entidades de intermediación financiera dominicanas representa el 57 %, en el caso del Popular las mujeres colaboradoras representan el 60 % de su fuerza laboral y un 54 % ejercen posiciones gerenciales y directivas, lo que evidencia una presencia significativa en posiciones de liderazgo.

Este conjunto de acciones e iniciativas, le permiten contar con el sello de oro Igualando RD, otorgado por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por sus políticas avanzadas de inclusión, conciliación laboral y salarial, promoviendo un entorno laboral libre de violencia y equitativo, alineado a las buenas prácticas internacionales.

Inclusión de personas con discapacidad

Asimismo, la entidad bancaria tiene también una política de accesibilidad para personas con discapacidad, a través de la cual se implementa el programa Popular para Todos, iniciativa continua de inclusión social y financiera enfocada en reducir barreras para clientes con discapacidad, adaptando oficinas, servicios y canales digitales para que sean accesibles y ofreciendo entrenamiento y cultura inclusiva para que los empleados sepan responder a las necesidades de este colectivo.

Además, dispone de un programa de inclusión laboral para personas con distintos grados de discapacidad.

Como consecuencia de estos esfuerzos, el banco ha recibido numerosos sellos RD Incluye y ha sido reconocido como Agente de Inclusión por el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y el PNUD.

Enfoque medioambiental

En materia medioambiental, la entidad financiera dispone de estructuras y políticas para la gestión de la sostenibilidad y los riesgos ambientales y sociales (ASG), aplica criterios ASG e integra un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras) en sus estrategias de negocios.

Asimismo, destaca por sus buenas prácticas en cuanto al desarrollo de un amplio portafolio de productos financieros verdes con condiciones preferenciales para familias y empresas, denominado "Hazte Eco", pionero en el sistema financiero nacional, y una política de eficiencia energética, gracias a la cual se ha convertido en la institución líder en generación de energía solar del país. Asimismo, cuenta con un sistema de gestión de la calidad del agua, del aire y de los residuos sólidos, y una gran parte de la red de oficinas del Popular posee el Sello Sostenibilidad 3R.

Por igual, el Banco Popular lleva décadas vinculado a la reforestación de diversas áreas en el país, especialmente, en el Plan Sierra, aportando anualmente recursos económicos y humanos en la lucha contra la deforestación y la protección del medioambiente.

Además, la organización financiera ha sido reconocida en tres ocasiones por diversas iniciativas sostenibles en los premios Prácticas Prometedoras, organizados por el Conep (Consejo Nacional de la Empresa Privada) y el PNUD, por su estrategia de bienestar integral, por la iniciativa de educación financiera Finanzas con Propósito y por su programa de becas para jóvenes Excelencia Popular.

Metodología de la SB El informe de la SB sobre inclusión financiera se fundamenta en datos provenientes tanto de la oferta como de la demanda de servicios financieros. Para analizar la oferta, el ente regulador encuestó a las entidades de intermediación financiera e incorporó los reportes regulatorios periódicos que le remiten. En cuanto a la demanda, aplicó encuestas a usuarios del sistema financiero, pertenecientes a diversos segmentos en situación de vulnerabilidad.Entre los grupos analizados se incluyeron personas con discapacidad, migrantes, envejecientes, mipymes lideradas por mujeres y otros colectivos que enfrentan desafíos para acceder al sistema financiero formal. A través de estas encuestas, la SB captó percepciones, hábitos y niveles de interacción con los servicios digitales y la accesibilidad de las sucursales u oficinas.La metodología incorpora referencias de estándares internacionales en materia de evaluación de niveles de inclusión financiera.Tomó como referencia la guía metodológica desarrollada por el grupo de trabajo de Datos e Impacto de Inclusión Financiera (Financial Inclusion Data and Impact Working Group, FIDWG) de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), titulada "Índice para medir el progreso de la inclusión financiera".