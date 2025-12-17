El Banco CAF aprueba US$566 millones para seguridad, agua y saneamiento en el país

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó dos nuevas operaciones a favor de la República Dominicana que suman 566 millones de dólares, orientados a potenciar la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo y modernizar el sistema penitenciario.

Las iniciativas responden a prioridades nacionales estratégicas y mejorarán la calidad de vida de millones de dominicanos.

La primera operación es un financiamiento por hasta 300 millones de dólares para el Proyecto de Acueducto Presa Hatillo–Santo Domingo, que permitirá construir infraestructura para captación, conducción, potabilización y distribución de agua potable desde el embalse de El Hatillo hacia la capital.

El proyecto ejecutado por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), amplía la oferta de agua a la ciudad en 5 metros cúbicos por segundo, lo que permitirá aumentar la continuidad, fortalecer la gobernanza, la gestión integrada y sostenibilidad del recurso hídrico.

Se trata de la mayor intervención de agua para el Gran Santo Domingo, alineada con la Estrategia País de República Dominicana, y que beneficiaría a alrededor de 2.7 millones de habitantes.

Promover la reinserción social

La segunda operación aprobada corresponde al Programa de Reforma y Modernización del Sistema Penitenciario, ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones con un financiamiento de 266 millones de dólares.

El programa busca reducir la reincidencia y promover la reinserción social efectiva de Personas Privadas de Libertad mediante la construcción y adecuación de Centros de Corrección y Rehabilitación dignos, seguros y orientados a la rehabilitación.

La inversión permitirá mejorar las condiciones físicas, funcionales y programáticas del sistema penitenciario dominicano y fortalecer su rol en cohesión social, seguridad ciudadana y reintegración laboral.

"Estas dos operaciones reflejan el compromiso de CAF con el desarrollo integral de República Dominicana. Están alineadas con nuestra Estrategia País recientemente entregada al Gobierno y apoyan sectores determinantes para la competitividad y el bienestar, como seguridad y agua y saneamiento, que impactan directamente en la calidad de vida de los dominicanos y fortalecen las condiciones para crecimiento sostenible," destacó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Con estas aprobaciones, CAF reafirma su rol como aliado estratégico de República Dominicana para avanzar hacia una agenda de inversión social, productiva y climática que potencie el desarrollo inclusivo y resiliente del país.