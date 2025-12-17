Desregulación y crecimiento: lecciones desde Argentina

Argentina avanza en la desregulación para simplificar su economía. ( FUENTE EXTERNA )

Durante décadas, Argentina acumuló un entramado normativo denso que encareció producir, invertir y emprender. Desde fines de 2023, el país inició un proceso de desregulación orientado a eliminar normas innecesarias y reducir la discrecionalidad estatal, con el objetivo de avanzar hacia reglas más simples y previsibles.

La experiencia argentina resulta relevante para otros países como la República Dominicana. Aunque su marco regulatorio no alcanza los niveles de rigidez histórica de Argentina, ello no elimina el margen para mejorar. Postergar reformas hasta que los problemas se agravan suele elevar significativamente sus costos económicos y sociales.

Un eje central del enfoque reformador ha sido reconocer que la burocracia no es neutral. Trámites excesivos generan costos, demoras y espacios para arbitrariedad y corrupción. Simplificar procesos mejora la eficiencia y limita la captura del Estado por intereses rentistas.

Este enfoque se tradujo en una revisión del marco normativo, alimentada en parte por reportes ciudadanos sobre regulaciones que bloqueaban la actividad económica. A partir de ello se priorizaron cambios con impacto directo, como la reducción de trámites que antes tomaban hasta dos años y hoy se resuelven en pocos meses. Entre los resultados más visibles, la liberalización del mercado de alquileres se asoció con un aumento de la oferta y una caída de 26.6 % en los precios reales. En el sector energético, la eliminación de trabas regulatorias y un mayor respeto a la propiedad privada contribuyeron a que Argentina alcanzara en octubre de 2025 un récord histórico de producción de petróleo, superando los 850 mil barriles diarios.

La lección es institucional: simplificar regulaciones fortalece la competencia y crea mejores condiciones para el crecimiento sostenido.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).