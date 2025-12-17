Argentina recorta casi 60 mil empleos públicos entre 2024 y 2025

Argentina reduce un 11.9 % su nómina pública y ahorra más de 2,100 millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Desde enero de 2024, el gobierno argentino ha estado llevando a cabo una profunda reestructuración del sector público. A octubre de 2025, se han eliminado casi 60 mil puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción de aproximadamente el 11.9 % de la nómina pública.

A julio de 2025, la reducción de personal en el sector público generó un ahorro anual de 1,053 millones de dólares en sueldos. Sin embargo, según el informe de empleo en el sector público elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el costo real de mantener cada empleado duplica su salario debido a otros gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos o suministros. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanzó los 2,106 millones de dólares.

La reducción del empleo público en Argentina no solo alivió las finanzas del Estado, sino que también fue de la mano con una mejora visible en la realidad social. Según el Indec, la pobreza cayó al 31.6 % en el primer semestre de 2025, muy por debajo del 52.9 % en el mismo periodo de 2024.

Cuando existe la voluntad, tanto política como social, las reformas dejan de ser un discurso abstracto y empiezan a traducirse en mejoras en la calidad de vida la población.

En el caso de República Dominicana, según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a pesar de la existente medida que congela la nómina pública, en octubre de 2025 esta alcanzó un total de 787,426 empleados, es decir, un aumento de 43,562 empleados en comparación con octubre de 2024.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).