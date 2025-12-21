El Banco Central garantiza la fortaleza del sistema financiero nacional

El Banco Central destacó el crecimiento de la cartera de crédito y las inversiones de las entidades de intermediación. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) garantizó la fortaleza del sistema financiero nacional, afirmando que los análisis de estabilidad y las pruebas de estrés realizadas a este no encuentran evidencia de vulnerabilidades financieras significativas que puedan comprometer la provisión de servicios de este tipo a la economía nacional.

El BCRD aseguró que aún ante la ocurrencia de escenarios severos y extremos de riesgos, las entidades cuentan con niveles de capital suficientes para mantener la provisión de servicios financieros, manteniendo el sistema niveles de capital superiores al 6 % del producto interno bruto (PIB).

Mediante un análisis en su Página Abierta, titulado Desempeño del sistema financiero durante el 2025, la institución destacó que, a pesar de los retos en las perspectivas económicas mundiales, el sistema financiero dominicano se ha mantenido estable y resiliente.

El banco resaltó que hacia 2026 se espera que la cartera de crédito se expanda entre un 10 % y un 12 %, los activos totales se ubiquen cerca del 52 % del PIB y las captaciones y el patrimonio continúen fortaleciéndose conforme a su tendencia histórica.

En ese orden, la administración monetaria y financiera se encuentra vigilante y preparada para actuar en la preservación de la estabilidad del sistema financiero, establece el documento.

Dinamismo de los activos

Entre enero y noviembre de 2025, los activos totales del sistema financiero dominicano se incrementaron más de 343,000 millones de pesos, hasta alcanzar los 4.19 billones de pesos (52.6 % del PIB), precisa el artículo escrito por Osvaldo Lagares, del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del BCRD.

Agrega que en el dinamismo de los activos incide el crecimiento de la cartera de crédito y las inversiones de las entidades de intermediación financiera, las cuales se incrementaron más de 191,000 millones de pesos y 85,000 millones, respectivamente, hasta totalizar los 2.30 billones (28.9 % del PIB) y un billón (12.6 % del PIB), para financiar las actividades de consumo, comercio, adquisición de viviendas, industrias, entre otras.

El crecimiento de los activos ha estado sustentado en las captaciones del público, las cuales reflejan el aumento de los depósitos en moneda nacional, que aumentaron 189,000 millones de pesos (9.0 %) hasta alcanzar los 2.27 billones (28.5 % del PIB); mientras que los depósitos del público en moneda extranjera totalizan más de 14,500 millones de dólares.

Este comportamiento revela la confianza del público en el mantenimiento de las condiciones de estabilidad de las entidades de intermediación financiera, puntualiza el escrito.