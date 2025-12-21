×
Oro alcanza precio récord de USD 4,383,76 ante posible recorte de intereses en EE. UU.

El récord anterior del oro fue de 4,381,52 dólares, alcanzado en octubre

    Expandir imagen
    El oro sigue en alza. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del oro se dispararon el lunes a una cifra histórica ante el optimismo con que la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos hará nuevos recortes de intereses a lo largo del próximo año.

    El metal precioso alcanzó su precio máximo de 4,383,76 dólares en el comercio matinal, tras una serie de datos que evidenciaron la semana pasada la debilidad en el mercado laboral estadounidense y la desaceleración inflacionaria, lo que da margen a la Fed para aliviar más la política monetaria.

    El récord anterior del oro fue de 4,381,52 dólares, alcanzado en octubre.

