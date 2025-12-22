Valdez Albizu da espaldarazo al Banreservas y llama a la prudencia

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu , destacó ayer la solidez de los principales indicadores de la banca nacional, durante una reunión con presidentes de los bancos múltiples del país, con quienes pasó balance al desempeño del sector.

Valdez Albizu, quien se hizo acompañar del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, afirmó que el sector continúa mostrando altos niveles de capitalización, rentabilidad, solvencia y calidad de su cartera de créditos, que le permiten continuar impulsando las actividades productivas del país.

Aseguró que las entidades de intermediación financiera mantienen colchones holgados de liquidez, mostrando niveles de depósitos overnight en el BCRD por más 96 mil millones de pesos, de los cuales 45 mil millones, es decir, un 46 %, corresponden al Banco de Reservas (Banreservas).

Sobre esta última entidad, el funcionario enfatizó la excelente situación financiera que presenta, al mostrar un crecimiento sano de sus activos, presentando un balance de 1.35 billones, para un crecimiento interanual de un 7.4 %, destacándose la calidad de su cartera de crédito, la cual asciende a 617 mil millones de pesos (un alza interanual de un 9.4 %).

Detalló las inversiones en valores de Banreservas, que ascienden a 415 mil millones de pesos (un crecimiento de 8.4 %); su baja morosidad, de 1.3 %; un coeficiente de cobertura para créditos vencidos, de 192.7 % (casi dos veces el nivel de la cartera vencida); rentabilidad de los activos (ROA), de 1.9 %; rentabilidad del patrimonio (ROE), de 21.2 %, y coeficiente de solvencia, de 17.6 %, superior al nivel mínimo requerido.

Estos resultados reflejan que el Banco de Reservas muestra indicadores superiores al promedio del sistema bancario, lo cual le permite continuar ofreciendo de manera eficiente sus servicios y lo proyecta con fortaleza para atender cualquier situación que se presente, tanto en el plano nacional como internacional, precisa un comunicado de prensa del BCRD.

El gobernador expresó que "en un contexto como el actual de alta incertidumbre y en un entorno internacional convulso y complejo, es importante conducirse con prudencia para preservar la estabilidad de nuestro sistema financiero, que es la espina dorsal de la economía y sobre la cual se fundamenta la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana".

Indicadores de la banca

Con relación a los pasivos del sistema financiero dominicano, estos ascendieron a 3.6 billones de pesos, para un crecimiento interanual de un 9.1 %, compuestos principalmente en un 87.5 % por depósitos del público, lo que muestra la confianza de los agentes económicos y público en general.

En cuanto a la rentabilidad, el gobernador hizo referencia a que el sistema presenta utilidades en niveles superiores a los observados en la banca regional, como la rentabilidad sobre los activos promedio (ROA) de 2.6 % y sobre el patrimonio promedio (ROE) de 21.7 %, lo que indica que por cada 100 pesos de patrimonio, las entidades obtienen ganancias por 21.7 pesos.

De igual manera, resaltó que el sistema consolidado muestra actualmente un índice de solvencia de 17.1 %, muy por encima del mínimo de 10 % exigido por la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

Los indicadores del sistema financiero relativos a la liquidez, rentabilidad, capitalización y solvencia, son un reflejo del desempeño saludable que presentan las entidades de intermediación financiera del país, que han sido corroborados por los principales organismos internacionales que dan seguimiento a la evolución de la económica nacional, puntualiza el documento de prensa.

Por su parte, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) así como los representantes de los bancos Reservas, Popular, BHD y Santa Cruz, resaltaron la situación saludable que presenta el sistema financiero, resaltando que se encuentra en la etapa de mayor transparencia, por lo que invitaron a preservar el buen clima de estabilidad, impulsando el debate estrictamente técnico sobre los sanos indicadores.

Participantes

En el encuentro, celebrado en la sede del BCRD, participaron por las entidades financieras, además de Rosanna Ruiz, titular de la ABA, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banreservas; Christopher Paniagua, del Popular; Steven Puig, del BHD; Fausto Pimentel, del Banco Santa Cruz; Víctor Méndez Saba, del Banco Vimenca; Gonzalo Gil, de Scotiabank; José Rodríguez Copello, presidente Banco López de Haro; Juan Rodríguez Copello, del Banco BDI.

También, Edgar del Toro, del Banco Caribe; Andrés Bordas, de ADEMI; Luis Bogaert Ciaccio, gerente general de JMMB Bank; Brian Paniagua, gerente general del Banco Lafise; Arturo Grullón, vicepresidente del Banco Qik, y Gianni Landolfi, vicepresidente de Riesgos de Promérica.