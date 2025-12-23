La Dirección General de Aduanas detectó RD$4,509 millones en diferencia de impuestos

La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó RD$4,509 millones en diferencia de impuestos a favor del Estado dominicano tras realizar 139 auditorías a importadores del sector asiático entre los años 2020 y 2025, como parte de su estrategia de control posterior al despacho de mercancías y de lucha contra el comercio ilícito y la competencia desleal.

El monto refleja inconsistencias en la declaración de mercancías, la determinación del valor en aduanas, la clasificación arancelaria y el pago correcto de los tributos, prácticas que, además de afectar la recaudación fiscal, distorsionan las condiciones de competencia en el mercado interno.

Solo en 2025, hasta el 23 de diciembre, la DGA ejecutó 49 auditorías al sector importador asiático, las cuales arrojaron una diferencia en impuestos de RD$1,592 millones, lo que evidencia una intensificación de las labores de fiscalización durante el último año ?.

Como parte de estas acciones, Aduanas realizó recientemente una intervención a un comercio del sector asiático en la provincia de La Vega, orientada a verificar el cumplimiento estricto de la normativa aduanera vigente. La institución precisó que el establecimiento fiscalizado continúa operando, reiterando que el objetivo de estas inspecciones es corregir irregularidades y asegurar el cumplimiento de la ley, no paralizar la actividad comercial.

Mesa Contra la Competencia Desleal

La DGA ha señalado que estas actuaciones se inscriben en un esfuerzo interinstitucional más amplio, articulado a través de la Mesa Contra la Competencia Desleal y el Comercio Ilícito, en la que participan el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, ProCompetencia, Migración, el Consejo Nacional de Competitividad, el Ministerio de Industria y Comercio y representantes del sector privado.

Entre las medidas implementadas destacan la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de escáneres de rayos X y cámaras corporales, las fiscalizaciones conjuntas con la DGII, el intercambio de información con otras aduanas internacionales y la clausura de empresas vinculadas a prácticas ilícitas, con el objetivo de fortalecer la transparencia y proteger la recaudación fiscal