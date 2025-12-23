El Banco Agrícola asegura contar con un índice de solvencia de 15.38 % a noviembre de este año

El Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) aseguró este martes que su manejo operativo refleja la solidez de la entidad financiera, con un índice de solvencia que se situó en 15.38 % hasta noviembre de este año, –superior al mínimo de 10 % establecido en la ley monetaria y financiera–, en un contexto en el que se han realizado señalamientos públicos sobre sus estados financieros.

Al 30 de noviembre de este año, los activos del Banco Agrícola totalizaron 45,495 millones de pesos, un 6.9 % más que los 42,556.8 millones registrados hasta noviembre del año anterior, según datos publicados por la institución.

Estos activos superan en un 85 % a los pasivos –de 24,610 millones–, lo que refleja un patrimonio positivo de 20,885 millones de pesos.

A esa fecha, la cartera de créditos vigente mostró una disminución interanual de 2.9 %, al pasar de 30,065 millones hasta noviembre del 2024 a 29,190.4 millones de pesos a noviembre de este año. Sin embargo, al ser consultado, el administrador general del Banco Agrícola aseguró que solo en diciembre se estará colocando un monto cercano a los 4,000 millones de pesos en préstamos a los agricultores.

"El banco tiene que estar terminando el año con el mayor nivel de liquidez de los últimos diez años", aseveró Fernando Durán, tras agregar que el "dinamismo y entusiasmo" de los productores que reciben apoyo de la institución se puede comprobar si se visitan sus sucursales en las zonas agrícolas del país.

Más ahorros y depósitos

El Banco Agrícola indicó que los ahorros y depósitos del público se han incrementado en el último año.

Según los datos, tanto los depósitos de ahorros como a plazos pasaron de 10,129.5 millones en enero-noviembre del 2024 a 10,880.2 millones en enero-noviembre del 2025, para un alza de 750.7 millones de pesos, lo que es un hecho "muy positivo para la institución".

Aportes de capital del Estado dominicano La institución recordó que la cartera de préstamos del banco está compuesta fundamentalmente por aportes del Estado dominicano, recibiendo ingresos recientes de 2,000 millones de pesos para atender los requerimientos de los productores afectados por los efectos de la tormenta Melissa. Estos fondos han recibido solicitudes de 3,563 productores, con un monto máximo prestado de 3 millones de pesos.

"Hoyo financiero"

El economista Juan Ariel Jiménez, exministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno de Danilo Medina, afirmó recientemente que los estados financieros publicados por el Banco Agrícola mostraban la existencia de un "hoyo financiero", al igual que en otras instituciones privadas como Seguros Reservas.

En una intervención durante un programa de radio en la X 102.1 FM, Jiménez aclaró ayer que vio "un resultado operacional en números negativos" para el año 2024.

Calificó este resultado operacional como "muy superior" al que se registró en el 2020 por efectos del covid-19, y sugirió a las autoridades realizar "correcciones a tiempo" para evitar que esto siga aumentando.

"No puedo decir que el banco esté quebrado, porque según los estados financieros, los activos superan los pasivos", reconoció.

Diario Libre solicitó a Jiménez precisar los montos de este resultado operacional, cómo afectaría al banco en el futuro y qué tipo de correcciones se deberían aplicar, pero el economista evitó dar más declaraciones sobre este tema por el momento.