El dólar ronda los 63.90 pesos en la banca comercial este 24 de diciembre

Una personas recibiendo una cantidad dólares en efectivo. ( FUENTE EXTERNA )

La tasa del dólar estadounidense amaneció este 24 de diciembre, día de Nochebuena con variaciones en los principales bancos comerciales del país.

Según los datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la tasa de referencia del cambio del peso dominicano respecto al dólar estadounidense se sitúa en los 62.61 pesos para la compra y 62.92 pesos para la venta.

En el caso del Banco de Reservas (Banreservas), su portal web indica que la compra del dólar se ubica en 61.85, mientras que la venta alcanza los 63.85 pesos.

Ligeras variaciones

Por su parte, el Banco Popular Dominicano señala en su página web que el dólar se compra a 61.55 y se vende a 63.95.

Con relación a la moneda estadounidense, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos muestra una tasa de compra de 62.20 pesos y la venta figura en 63.95 pesos.

El Banco Múltiple BHD León ofrece su venta en 63.9 pesos y la compra en 61.7 pesos, según su portal oficial.

En cuanto a la entidad bancaria, Scotiabank a través de sus canales digitales, se indica que la compra del dólar está en 61.55 pesos, en cambio la la venta se coloca en 63.95 pesos.