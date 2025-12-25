El Estado dominicano suma US$4,029.7 millones a su deuda

La deuda de los dominicanos con acreedores extranjeros representa el 73.9 % del total y la interna el 26.1 %. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Cuando finalice este año, el Estado dominicano habrá agregado más de 4,000 millones de dólares al monto de lo que debía a principios de este 2025, elevando el total de sus compromisos crediticios a más de 61,616 millones de dólares, representando el 48 % del PIB.

Al cierre de 2024, el sector público no financiero (SPNF) adeudaba 57,587.2 millones de dólares, una cifra que hasta noviembre de este año se había elevado hasta los 61,616.9 millones, representando un alza absoluta de 4,029.7 millones de dólares, equivalente a un incremento de un 7 %.

Los datos, compilados por la Dirección General de Crédito Público, establecen que, entre enero y noviembre de este año, en promedio, el SPNF tomó prestado 366.3 millones de dólares cada mes, una cifra que pudiera aumentar o reducirse, dependiendo de los resultados de diciembre.

El Estado opera con un déficit, producto de que gasta más de lo que recibe por recaudación de impuestos u otras fuentes, lo que le obliga a financiar el faltante mediante emisión de bonos o préstamos con organismos multilaterales, países o la banca.

Para financiar el presupuesto del próximo año, la semana pasada el Senado autorizó al Poder Ejecutivo la emisión de deuda por hasta 401,767.8 millones de pesos, monto que a la tasa de cambio promedio que se estimó para el 2026, de 66.20 pesos por cada dólar, asciende a 6,069 millones de dólares.



Con relación al producto interno bruto (PIB), la deuda del SPNF se incrementó en 1.7 puntos porcentuales de enero a noviembre del 2025, con relación al 2024, al pasar del 46.3 al 48 %, de acuerdo con las estadísticas de Crédito Público.

Composición

El Gobierno prefirió los compromisos financieros externos a los internos durante este año. La deuda contratada fuera del país sumó 4,771.8 millones de dólares, incrementándose desde los 40,740 millones al cierre de 2024 a los 45,511.8 millones de dólares a noviembre de 2025.

Sin embargo, la deuda interna registró una reducción de 742.1 millones de dólares durante el citado período. De 16,847.2 millones que adeudaba el SPNF el año pasado, la cifra cayó a los 16,105 millones de dólares a noviembre de 2025.

La deuda de los dominicanos con acreedores extranjeros representa el 73.9 % del total, mientras que la interna el 26.1 % restante.

Los bonos representan la principal fuente de financiamiento del país. Los créditos contratados por el Estado bajo estos instrumentos en los mercados globales ascendieron a 35,275.4 millones de dólares, equivalente al 77.5 % de la deuda externa y el 57.2 % de los compromisos totales.

De igual forma, en el mercado interno, el 83.4 % de la deuda está contratada en bonos del Ministerio de Hacienda, representando 13,432.9 millones de dólares.

Bilateral y multilateral

Aunque en menor monto, la deuda multilateral y bilateral (la contratada con otros países) de la República Dominicana totalizó 10,182.9 millones de dólares a noviembre de 2025, 438.6 millones de dólares más en comparación con el cierre del año pasado. La cifra representó el 22.4 % del total del financiamiento del país.

Solo la deuda multilateral, adquirida con los organismos internacionales, alcanzó los 7,972.7 millones de dólares, significando el 17.5 % de los compromisos financieros. El monto supone un alza de 347 millones de dólares con relación a los 7,625.7 millones del año pasado.