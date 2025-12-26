A noviembre, más de RD$12,243 millones ingresaron al Estado por el ISR a los asalariados

Las retenciones del ISR a los trabajadores pasaron de 83,509.1 millones a 95,752.3 millones de pesos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Faltando solo cinco días para finalizar el 2025, al Estado dominicano ya habían 12,243 millones de pesos adicionales solo del impuesto sobre la renta (ISR) a los asalariados hasta noviembre, una recaudación que superó en un 14.7 % la registrada en los primeros once meses del 2024 y que apunta a cerrar el año con resultados aún mayores.

Las retenciones del ISR a los trabajadores pasaron de 83,509.1 millones a 95,752.3 millones de pesos, según el informe de recaudación mensual de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Este incremento se explica en la creación de nuevos empleos y en los aumentos al salario mínimo de los trabajadores realizado en el transcurso de este 2025, ajustes que impulsaron a otros salarios a subir de escalafón en los tramos del ISR.

La retención a los asalariados representa el 78.3 % del total recaudado bajo el concepto del impuesto sobre la renta a las personas físicas, que totalizó los 122,212 millones de pesos a noviembre de este año, para un crecimiento de 14.3 % con relación a enero-noviembre del año pasado.

"Este comportamiento positivo refleja un avance en las condiciones del mercado laboral y un crecimiento en los salarios", apunta la DGII.

Crecimiento de la primera escala de retención

Solo en noviembre, las recaudaciones del ISR a los trabajadores formales ascendieron a 8,562.7 millones de pesos, un 17.9 % más que los 7,264.7 millones de pesos de noviembre pasado.

Durante ese período, la cantidad de asalariados creció en un 19.1 % en la primera escala de retención, a la que se le aplica un 15 % sobre el excedente de los 416,220 pesos en ingresos anuales exentos del impuesto – igual o mayor a los 34,685 pesos mensuales–.

Por consiguiente, los montos retenidos aumentaron en un 20.6 % en esta escala, que fue la que registró el mayor incremento de todos, incidido por el ajuste al salario mínimo al sector privado no sectorizado y a industrias como el turismo y las zonas francas.

En efecto, el monto exento del ISR se redujo un 2.4 % en ese mes.

En tanto, hubo un 7.9 % más de trabajadores en noviembre que ingresó a la segunda escala de retención –en la cual se paga una base de 31,216 pesos anuales, más un 20 % sobre el excedente de 624,329 pesos al año–. Esto generó retenciones que crecieron en medida similar, un 7.2 % más que en noviembre pasado.

A la escala 3 –en la que se paga una base de 79,776 pesos más el 25 % del excedente de 867,123 pesos–, pasaron un 15.5 % más de trabajadores en noviembre, por lo que la retención se elevó en un 15.8 % más que en el mismo período del 2024, según Impuestos Internos.