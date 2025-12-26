×
A noviembre, más de RD$12,243 millones ingresaron al Estado por el ISR a los asalariados

Solo en ese mes, la cantidad de asalariados en la primera escala de retención creció un 19.1 %

  Irmgard De la Cruz
A noviembre, más de RD$12,243 millones ingresaron al Estado por el ISR a los asalariados
Las retenciones del ISR a los trabajadores pasaron de 83,509.1 millones a 95,752.3 millones de pesos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Faltando solo cinco días para finalizar el 2025, al Estado dominicano ya habían 12,243 millones de pesos adicionales solo del impuesto sobre la renta (ISR) a los asalariados hasta noviembre, una recaudación que superó en un 14.7 % la registrada en los primeros once meses del 2024 y que apunta a cerrar el año con resultados aún mayores.

Las retenciones del ISR a los trabajadores pasaron de 83,509.1 millones a 95,752.3 millones de pesos, según el informe de recaudación mensual de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Este incremento se explica en la creación de nuevos empleos y en los aumentos al salario mínimo de los trabajadores realizado en el transcurso de este 2025, ajustes que impulsaron a otros salarios a subir de escalafón en los tramos del ISR.

La retención a los asalariados representa el 78.3 % del total recaudado bajo el concepto del impuesto sobre la renta a las personas físicas, que totalizó los 122,212 millones de pesos a noviembre de este año, para un crecimiento de 14.3 % con relación a enero-noviembre del año pasado.

"Este comportamiento positivo refleja un avance en las condiciones del mercado laboral y un crecimiento en los salarios", apunta la DGII.

Crecimiento de la primera escala de retención

Solo en noviembre, las recaudaciones del ISR a los trabajadores formales ascendieron a 8,562.7 millones de pesos, un 17.9 % más que los 7,264.7 millones de pesos de noviembre pasado.

Durante ese período, la cantidad de asalariados creció en un 19.1 % en la primera escala de retención, a la que se le aplica un 15 % sobre el excedente de los 416,220 pesos en ingresos anuales exentos del impuesto – igual o mayor a los 34,685 pesos mensuales–.

Por consiguiente, los montos retenidos aumentaron en un 20.6 % en esta escala, que fue la que registró el mayor incremento de todos, incidido por el ajuste al salario mínimo al sector privado no sectorizado y a industrias como el turismo y las zonas francas.

En efecto, el monto exento del ISR se redujo un 2.4 % en ese mes.

En tanto, hubo un 7.9 % más de trabajadores en noviembre que ingresó a la segunda escala de retención –en la cual se paga una base de 31,216 pesos anuales, más un 20 % sobre el excedente de 624,329 pesos al año–. Esto generó retenciones que crecieron en medida similar, un 7.2 % más que en noviembre pasado.

A la escala 3 –en la que se paga una base de 79,776 pesos más el 25 % del excedente de 867,123 pesos–, pasaron un 15.5 % más de trabajadores en noviembre, por lo que la retención se elevó en un 15.8 % más que en el mismo período del 2024, según Impuestos Internos.

Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.