Las recaudaciones estatales apenas crecen 1.8 % en los primeros diez meses del 2025

La contracción en el sector construcción (-2.5 %) fue uno de los factores que influyó en la baja de las recaudaciones, según el Banco Central. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En un año marcado por una desaceleración en la demanda interna que incidirá en un crecimiento de apenas 2.3 % al cierre del 2025 –inferior al 4.0 % estimado en junio por las autoridades monetarias–, el Estado también ha percibido menos ingresos de los que esperaba.

Hasta octubre de este año, los ingresos del Estado habían ascendido a 1 billón 6,479.8 millones de pesos, para un crecimiento de apenas 1.8 % en comparación con enero-octubre del 2024, de 988,868.4 millones de pesos.

Si bien estos 17,611.4 millones de pesos adicionales permitieron cumplir en un 99.2 % con la meta pautada, los ingresos resultaron "menores a los estimados" en el presupuesto reformulado aprobado en agosto del 2025, de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En su reciente informe de política monetaria, la institución explica que este resultado estuvo condicionado, en cierta medida, "por la incidencia estadística asociada a los recursos extraordinarios recibidos en el 2024".

Señala, además, que las erogaciones estatales exhibieron un aumento interanual de 7.8 % a octubre del 2025, con un gasto de capital de apenas 2.0 % del producto interno bruto (PIB), aunque se estima que incremente hasta 2.7 % del PIB antes de que culmine el año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/screenshot-2025-12-25-224528-fd051268.png

Menos ITBIS

El BCRD observó que el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), así como los impuestos selectivos, presentaron tasas de crecimiento que estuvieron "por debajo de sus promedios históricos" en el período analizado.

Se trata de gravámenes con una mayor vinculación a la actividad económica, la cual se ha ido ralentizando en el transcurso del 2025, con una contracción en sectores como construcción (-2.5 %), manufactura local (-1.4 %) y manufactura de zonas francas (-1.5 %) hasta octubre.

En este período, la recaudación del ITBIS alcanzó los 179,075.1 millones–3.3 % más que los 173,370 millones de enero-octubre pasado, representan 780.2 millones menos que los 179,855.3 millones estimados en el presupuesto reformulado y 13,631 millones menos que los 192,706.1 millones de pesos que se esperaban de acuerdo al presupuesto inicial, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Sin embargo, la reducción de los ingresos por el ITBIS y los impuestos selectivos fueron compensados parcialmente por las ganancias de capital –con operaciones no contempladas originalmente– así como un ascenso en las recaudaciones mineras, señala la entidad monetaria.

Sobre este último, el alza de los precios del oro en los mercados internacionales hizo que el sector minero aportara un total de 29,786.1 millones a las recaudaciones hasta octubre de este año, un 140 % más que en igual período del año pasado –de 12,412.8 millones de pesos.

Los resultados a noviembre Conforme al informe de recaudación mensual de Impuestos Internos, el Estado habría recaudado 1 billón 96,792.1 millones de pesos hasta noviembre, un 8.97 % más que lo acumulado hasta octubre –alrededor de 90,312.3 millones–, pero apenas 11,951.9 millones más que en enero-noviembre pasado, para un crecimiento del período de un 1.1 %.El cumplimiento de la meta de recaudación fue de 97.6 % en relación con lo estimado en el presupuesto reformulado.