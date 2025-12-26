El Gobierno hace recortes a diversas instituciones en el presupuesto de 2026

El Presupuesto General de la Nación para el 2026 asciende a 1 billón 622,833.4 millones de pesos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Para el 2026, el Gobierno manejará un presupuesto estatal con una reducción de entre el 0.1 y el 27 % en los fondos asignados a las principales instituciones del Estado.

Aunque la Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año contempla una estimación de 1 billón 622,833.4 millones de pesos (1.9 % más que lo pautado originalmente para el 2025), representa una reducción del 3 % con respecto al presupuesto vigente de este año que contiene las modificaciones aprobadas en septiembre pasado, según los datos de Hacienda.

Entre los compromisos financieros de los poderes del Estado y los órganos extrapoder, 16 instituciones públicas tendrán una disminución presupuestaria frente al presupuesto vigente, mientras que 12 partidas fueron incrementadas.

La Administración de Deuda Pública y Activos Financieros aumentó su asignación en un 11 %, mientras que la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional la redujo en un 5.5 %. Solo dos instituciones permanecieron sin cambios: el Senado de la República y el Poder Judicial.

Estos cambios se producen en el contexto de las reformas institucionales que se empezarán a implementar a partir del 2026, especialmente en el Poder Ejecutivo.

El próximo año comenzará a operar el Ministerio de Justicia, que aglutinará las responsabilidades del Gobierno central en materia administrativa y de gestión del sistema judicial, incluyendo la administración penitenciaria, el auxilio científico forense a los tribunales y la gestión de registros notariales y documentos oficiales, con el fin de descongestionar al Ministerio Público.

De igual forma, el Ministerio de Hacienda y Economía contará con su primera asignación presupuestaria, tras su creación por la fusión de ambas carteras mediante la promulgación de la Ley 45-25, el 22 de julio de este año.

Instituciones con mayor reducción

La Procuraduría General de la República (PGR) fue la entidad con la mayor disminución, con un 27 % menos en comparación con el presupuesto vigente, al traspasar al Ministerio de Justicia funciones que eran de su competencia.

Mediante la aplicación de la Ley de Presupuesto 2026, el Ministerio Público contará con una asignación de 9,308.3 millones de pesos, frente a los 12,761.4 millones que tiene actualmente.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) registrará una reducción del 15.5 %, pasando de una partida vigente de 1,193.4 millones de pesos a 1,008 millones en el 2026.

El ministerio que sufrirá la disminución más significativa será el de Industria, Comercio y Mipymes, que dejará de recibir 3,675 millones en comparación con el presupuesto actual, lo que representa una reducción del 14.6 %.

Con mayor aumento

Las instituciones que registraron aumentos en el presupuesto del 2026 presentan variaciones que van desde 0.01 hasta 75.4 %.

La que más creció es el Ministerio de Energía y Minas, que pasó de 6,039.9 a 10,596.2 millones de pesos. El Gobierno prevé destinar recursos el próximo año para proyectos de generación hidroeléctrica, termoeléctrica y nuclear, así como para iniciativas de conservación y aprovechamiento sostenible de fuentes de energía, además para fortalecer la capacidad institucional y de los organismos reguladores.

Energía y Minas está seguido por los ministerios de Deportes y Recreación, y de Turismo, que reportan incrementos en sus presupuestos institucionales del 45.6 y 18 %, respectivamente.

El año venidero el país será sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un evento que requiere inversión en infraestructura. También pondrá especial énfasis en el fomento del turismo cultural, ecológico y deportivo, para lo cual se ha trazado la meta de realizar 140 actividades de promoción turística nacionales e internacionales.

El órgano extrapoder con mayor incremento es la Junta Central Electoral (JCE), cuyo presupuesto aumentó en un 33.3 %. Con una asignación de 8,150.9 millones de pesos este año, contará con 10,870.9 millones el próximo, en el que se comenzará el cambio masivo de la cédula de identidad en toda la nación.

Fusión de Hacienda y Economía redujo el gasto Además de eficientizar las instituciones públicas, la política del Gobierno de fusionar varias entidades, busca disminuir el gasto y racionalizar el uso de los recursos públicos. Al comparar el presupuesto vigente de los ministerios de Hacienda y de Economía y Planificación y Desarrollo con el del ministerio fusionado, la asignación presupuestaria se redujo en un 5.4 %, lo cual representa un ahorro estatal de 1,514.8 millones de pesos.