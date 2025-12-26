Wall Street cierra sin impulso después de Navidad

El Dow Jones y el S&P 500 cerraron el miércoles con cifras récord. ( FUENTE EXTERNA )

La Bolsa de Nueva York cerró sin cambios significativos el viernes, al cabo de una semana corta por el feriado de Navidad y marcada por la ausencia de numerosos inversionistas.

Los principales índices bursátiles de la plaza estadounidense terminaron sin impulso: el Dow Jones cayó un 0.04%, el Nasdaq cedió un 0,09% y el ampliado S&P 500 perdió un 0.03%.

"Hemos tenido una buena semana; con la llegada del fin de semana y el bajo volumen de operaciones previsto para la próxima semana, es posible que algunos inversionistas hayan buscado tomar beneficios" vendiendo ciertas participaciones, comentó a la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

Durante la semana, los índices de referencia de Wall Street ganaron más de un 1 %, impulsados en particular por la idea de que la economía de Estados Unidos está en buena forma, tras un crecimiento 4,3% en el tercer trimestre, por encima de las expectativas.

Cifras récord

El Dow Jones y el S&P 500 cerraron el miércoles con cifras récord.

Para el viernes, el mercado estuvo casi desierto con muchos de los inversionistas ya de vacaciones. Las bolsas europeas permanecieron cerradas y solo algunas en Asia abrieron.

Analistas esperan que esta tendencia continúe durante la próxima semana.

Pese a ello, "terminaremos el año por lo alto", anticipó Stovall.

Las últimas cinco jornadas del año son conocidas como "el rally de Papá Noel", porque suelen dejar buenos resultados a los inversionistas.

