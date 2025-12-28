El Banco Popular es premiado como la mejor entidad para bienes raíces por segundo año consecutivo

El Banco Popular Dominicano fue reconocido, por segundo año consecutivo, como el "Mejor banco para bienes Raíces de la República Dominicana" por la revista financiera internacional Euromoney, destacando su posicionamiento en el sector hipotecario, su innovación financiera y el impacto social de sus iniciativas.

Este galardón coincide con los resultados obtenidos por la entidad al cierre de septiembre de 2025.

En los nueve primeros meses del 2025, el Banco Popular superó los 15,000 millones de pesos en desembolsos hipotecarios. Esta cifra consolida a la organización financiera en el mercado de hipotecas con una participación del 28.87 % a la fecha.

Estos desembolsos se traducen en más de 3,100 préstamos otorgados a familias dominicanas entre enero y septiembre de este año, de los cuales un 57 % se canalizó a través de alianzas estratégicas con empresas inmobiliarias, destacando de este modo el papel protagónico de estos aliados del Banco Popular en el ecosistema habitacional del país.

Más de 785 acuerdos para facilitar una casa propia

El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, Francisco Ramírez, destacó la red de más de 785 alianzas hipotecarias activas a nivel nacional, permitiendo al Popular ofrecer soluciones personalizadas, asesoría integral y acompañamiento en cada paso del proceso de adquisición de una propiedad.

"Trabajamos día a día para que nuestros clientes accedan a su primera vivienda o a un espacio para su emprendimiento, en colaboración con aliados que garantizan un servicio confiable y de calidad", expresó el ejecutivo.