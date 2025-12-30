La Dirección General de Aduanas proyecta recaudar más de RD$266,100 millones en 2025

La Dirección General de Aduanas (DGA) proyecta cerrar el año 2025 con recaudaciones superiores a los 266,100 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 11,300 millones de pesos respecto a 2024, en un contexto marcado por la desaceleración del comercio mundial y la reducción de las importaciones.

La institución informó que, producto de los ahorros administrativos derivados de una gestión más eficiente, realizó una transferencia adicional de 4,100 millones de pesos al Gobierno central, recursos que fueron destinados a respaldar la ejecución presupuestaria en beneficio de la población.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, atribuyó estos resultados a un proceso de transformación institucional que ha priorizado la eficiencia operativa, la digitalización de servicios y una mayor orientación al ciudadano.

"Hoy somos una Aduanas que, con menos colaboradores, recauda más y a un menor costo", afirmó.

Reducción de la plantilla

De acuerdo con los datos oficiales, la DGA redujo su plantilla de 6,614 empleados en 2019 a 4,875 en la actualidad.

Esta reestructuración permitió disminuir la relación entre nómina y recaudación de 2.13 % en 2020 a 1.03 % en 2025, en consonancia con la política de racionalización del gasto público del Gobierno.

En materia de modernización, la institución ha automatizado 87 servicios que ahora pueden gestionarse de manera virtual, eliminando la necesidad de trámites presenciales y generando ahorros significativos para los contribuyentes.

Además, la institución cuenta con seis certificaciones vinculadas a gestión, transparencia y transformación digital.

Entre agosto de 2020 y noviembre de 2025, las recaudaciones acumuladas de Aduanas superaron los 1.2 billones de pesos.

En ese mismo período, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) amplió su cobertura de 150 servicios en 2020 a 298 en 2025, consolidando la simplificación de los procesos vinculados al comercio exterior.

Otro de los programas destacados es el Despacho en 24 Horas, que, según la institución, ha generado ahorros superiores a los 2,000 millones de pesos en costos de almacenaje y logística para los importadores.

Pese al menor dinamismo del comercio internacional, la DGA prevé cerrar 2025 con un crecimiento interanual de las recaudaciones superior al 4.4 %, por encima del desempeño de la economía nacional, que registró un crecimiento acumulado de 2 % al mes de octubre, de acuerdo con cifras del Banco Central.