La economía dominicana creció un 2.1 % a noviembre, menos de lo habitual

Vista de la ciudad de Santo Domingo. El crecimiento económico entre enero y noviembre estuvo impulsado por los sectores agropecuaria y minería, los servicios de intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes. ( ARCHIVO )

Los datos preliminares del crecimiento económico de la República Dominicana en 11 meses transcurridos de 2025 adelantan lo que pudiera ser el período de menor expansión del país en los últimos cinco años, a pesar de los estímulos y la reducción de las tasas de interés en el último trimestre.

Las proyecciones del Banco Central dominicano (BCRD) establecen que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) solo se expandirá un 2.2 % este año, tras registrar un decrecimiento sostenido hasta llegar a 2.1 % en noviembre. La institución informó ayer que el mes pasado la economía nacional registró un incremento interanual de un 3.2 %.

De cumplirse las estimaciones del Banco Central sobre el incremento del IMAE para este año, la cifra sería la más baja entre 2021 y 2025, quedando por detrás del 2.4 % que registró el país en 2023. La cifra que se adelanta crecerá la economía nacional este año es inferior a su potencial, que es de un 5 %.

A pesar de aprobar un programa de provisión de liquidez por 81,000 millones de pesos en junio pasado, para contribuir a la canalización de crédito a los sectores productivos en condiciones favorables, la economía no respondió a ese estímulo.

A final de septiembre, y luego de nueve meses congelada en 5.75 %, el Banco Central redujo su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, llevándola a 5.50 % anual. Un mes después volvió a recortar la misma cifra, hasta ubicarla en 5.25 %.

El promedio mensual del IMAE se desaceleró en cada uno de los 11 meses transcurridos de 2025, desde el 4.7 % de enero hasta un 2.1 % en noviembre.

Aunque no informó sobre el crecimiento por sectores, la institución monetaria afirmó mediante un comunicado de prensa que la expansión del IMAE entre enero y noviembre estuvo impulsada principalmente por los sectores agropecuaria y minería, así como por los servicios de intermediación financiera y hoteles y bares y restaurantes, entre otros.

Sin variación la TPM

A pesar de ese escenario de bajo crecimiento, el BCRD decidió ayer mantener invariable su tasa de política monetaria en un 5.25 % anual, tomando en consideración los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias.