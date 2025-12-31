Recaudaciones de la DGII totalizarían los RD$913,141.9 millones este año

Edificio sede de la Dirección General de Impuestos Internos. ( FUENTE EXTERNA )

Las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) totalizarían los 913,141.9 millones de pesos al finalizar este año 2025, monto que representa un crecimiento de un 7.9 % con relación al 2024.

La cifra representaría un cumplimiento del 100.9 % con relación a la meta establecida en el presupuesto reformulado, equivalente a 8,343.3 millones de pesos por encima de lo estimado, según adelantó la DGII mediante un comunicado de prensa.

De igual forma, proyectó una recaudación en diciembre de 80,325.8 millones de pesos, para un crecimiento de un 15.5 %, equivalente a 10,818.5 millones adicionales en comparación a igual mes de 2024, representando un cumplimiento de 109.7 %, equivalente a 7,111.9 millones de pesos más que lo estimado.

La institución destacó la reducción de la evasión del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a un 36.5 %, su nivel histórico más bajo, según un informe realizado por la DGII junto al Fondo Monetario Internacional "lo que evidencia no solo una mayor formalización y cumplimiento por parte de los contribuyentes, sino también la eficiencia de la administración tributaria en materia de controles, transparencia y modernización".

En cuanto a la formalización, la institución incorporó a 4,567 nuevos contribuyentes, pequeños y medianos, al régimen simplificado de tributación (RST) durante el período enero-diciembre de 2025.

El RST es parte del compromiso de la institución de facilitar y reducir los costos indirectos de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales liberales, micro y pequeñas empresas.

Asimismo, la DGII pagó en 2025 2,246.9 millones de pesos por concepto de 9,017 bonos para viviendas de bajo costo, beneficiando a igual número de familias.

Facturación electrónica

En el ámbito de la facturación electrónica, la institución alcanzó un total de 15,616 contribuyentes emisores electrónicos, de los cuales 6,677 utilizan el facturador gratuito y 7,814 se encuentran en proceso de certificación.

Durante este período, se emitieron más de 1,331 millones de comprobantes fiscales electrónicos, y se cuenta con 112 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados.

Otro de los logros alcanzados fue la alianza con el Banco de Reservas para habilitar una nueva modalidad de pago de impuestos con tarjeta de crédito, ampliando las opciones para los contribuyentes y promoviendo la inclusión financiera mediante servicios más ágiles y seguros.