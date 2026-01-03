Alcaldía de Santiago reporta aumento récord de 98.22 % en recaudación de impuestos municipales en 20

Fachada de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA. )

La Alcaldía de Santiago de los caballeros informó que durante el primer trimestre de 2025 logró un incremento récord del 98.22 % en la recaudación de ingresos municipales, al registrar RD$315,712,432.45, cifra que casi duplica los recursos obtenidos en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el cabildo, el aumento en la recaudación está vinculado al fortalecimiento de los mecanismos de cobro, mejoras en los procesos administrativos y mayor control en la gestión financiera, lo que ha permitido ampliar la disponibilidad de recursos para la ejecución de obras y servicios municipales.

Las autoridades municipales señalaron que estos ingresos han sido integrados al Plan de Inversión Municipal 2025, el cual contempla proyectos de infraestructura, saneamiento urbano y equipamiento comunitario, muchos de ellos canalizados a través del Presupuesto Participativo.

Entre las obras financiadas con fondos municipales figura el Hospedaje Yaque, una edificación de tres niveles destinada a la reorganización de comerciantes, con una inversión aproximada de RD$470 millones.

También se incluye la reanudación de la construcción de la Estación Central de los Bomberos en El Dorado, paralizada durante más de 15 años, con una inversión superior a RD$66.5 millones.

Asistencia a comunidades

La Alcaldía indicó que durante el período evaluado se han entregado y se encuentran en ejecución diversas obras comunitarias, entre ellas infraestructuras deportivas, parques, casas club, aceras y contenes en distintos sectores del municipio, así como proyectos de mejora de espacios públicos.

En materia de servicios urbanos, el cabildo reportó operativos de saneamiento que incluyeron la remoción de neumáticos en desuso y la intervención de estructuras levantadas de manera irregular, como parte de las acciones de ordenamiento territorial y seguridad ciudadana.

Las autoridades municipales señalaron que el comportamiento positivo de la recaudación permitirá sostener el ritmo de inversión en obras y servicios, al tiempo que destacaron la importancia del cumplimiento tributario para fortalecer las finanzas del municipio.