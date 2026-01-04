Banco Central: el peso solo se depreció un 3.13 % frente al dólar en 2025

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el comportamiento del dólar estadounidense frente al peso dominicano se mantuvo estable durante el año 2025, pese a un entorno internacional marcado por altos niveles de incertidumbre financiera y geopolítica.

De acuerdo con la entidad monetaria, la tasa de cambio promedio ponderada de venta cerró el 31 de diciembre en RD$63.30 por dólar, lo que representó una depreciación acumulada de apenas 3.13 % con respecto a 2024, inferior al 5.00 % registrado al cierre del año anterior. En tanto, la tasa de compra promedio ponderada se ubicó en RD$62.90 por dólar.

El Banco Central señaló que, en promedio, la cotización del dólar durante 2025 fue de RD$61.99, un nivel que se colocó por debajo de las proyecciones oficiales del marco macroeconómico, que estimaban una tasa promedio de RD$63.11 y una depreciación cercana al 5.50 % para el período.

"Estos resultados se ubicaron por debajo de lo proyectado en el marco macroeconómico correspondiente al 2025 por el Ministerio de Hacienda y Economía, el cual contemplaba una tasa de cambio promedio del RD$63.11 y depreciación cercana al 5.50 % para este período", indicó en un comunicado.

Motivos del comportamiento cambiario

La institución explicó que este comportamiento del tipo de cambio estuvo respaldado por la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, el dinamismo de los sectores generadores de divisas y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria implementadas.

Asimismo, destacó que al cierre de 2025 las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$14,691.2 millones, equivalentes al 11.4 % del producto interno bruto (PIB) y a 5.4 meses de importaciones, superando los parámetros recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central reafirmó que continuará monitoreando de manera permanente el mercado cambiario y adoptando oportunamente las medidas necesarias para preservar la estabilidad del tipo de cambio y la confianza de los agentes económicos.

Reservas del país

"Cabe destacar que el fortalecimiento de las reservas internacionales constituye un reflejo de la robustez de los fundamentos económicos de la República Dominicana, el dinamismo de los sectores generadores de divisas y la implementación de las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central, combinada con una mayor generación de divisas de la economía dominicana que se proyecta en alrededor de US$46,800 millones al cierre del 2025, apoyada en el buen desempeño de las exportaciones, turismo y remesas, principalmente", acotó.