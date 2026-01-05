Sistema financiero alcanza los RD$4.19 billones en activos a noviembre

Sede de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los activos del sistema financiero dominicano experimentaron un crecimiento interanual de un 9.3 % al 30 de noviembre de 2025, para situarse en 4.19 billones de pesos, de acuerdo con datos preliminares de la Superintendencia de Bancos (SB).

La cartera de créditos —el principal activo de los bancos, que incluye todos los préstamos otorgados— experimentó una expansión de un 9.2 % en relación con el año anterior. Esto implica un aumento de poco más de 200 mil millones de pesos, totalizando 2.38 billones al cierre del onceavo mes del año pasado.

En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron un 11.4 % durante 2025, para alcanzar los 3.22 billones de pesos. Estos datos evidencian que tanto el ahorro como los préstamos continúan creciendo a un ritmo porcentual cercano a los dos dígitos, según resaltó la SB a través de una nota de prensa.

A noviembre, el nivel de capital del sistema financiero medido por el patrimonio neto registró un incremento de un 10.2 %, equivalente a 47,438 millones de pesos y el patrimonio neto ascendió a 511,443 millones. Esto refleja mejoras de la capacidad de absorción de pérdidas inesperadas de las entidades de intermediación financiera, así como una reducción de los niveles de apalancamiento del sistema.

Indicadores de riesgos

De enero a noviembre de 2025, la tasa de morosidad continuó registrando niveles reducidos, ubicándose en 1.93 %, estabilizándose en niveles cercanos al promedio de los últimos 15 años (2 %).

La morosidad estresada, un indicador más ácido utilizado por la SB, se ubicó en 7.73 % a noviembre del año pasado, incrementándose en 0.7 punto porcentual en términos interanuales.

El indicador de cobertura de provisiones de la cartera de créditos ascendió a 162.4 %, reflejando un nivel apropiado ante posibles eventos de pérdidas por créditos vencidos. Este se encuentra 62.4 puntos porcentuales por encima del mínimo requerido de 100 %, lo que representa provisiones constituidas en exceso al mínimo de cobertura requerido por 28,729 millones.

El balance de las disponibilidades del sistema —que incluye el efectivo en caja y los depósitos que las entidades tienen en el Banco Central y en otros bancos— ascendió a más de 663 mil millones de pesos, presentando un aumento de 45,245 millones, para una variación de un 7.3 % respecto a noviembre de 2024.

Desempeño

En cuanto a la rentabilidad, el sistema financiero alcanzó un resultado neto de 81,808 millones de pesos acumulado a noviembre de 2025, con una variación interanual de 2,667 millones, equivalente a un 3.4 %.

Asimismo, la rentabilidad de los activos (ROA) registró 2.22 % al citado mes de 2025, mientras que el ROE o rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 18.53%.

En definitiva, el sistema financiero dominicano permanece estable, resiliente y con adecuada capacidad de absorción de pérdidas, presentando niveles de rentabilidad, solvencia y liquidez adecuados para responder oportunamente a los cambios en las condiciones de mercado y la situación económica, concluyó el comunicado de la Superintendencia de Bancos.