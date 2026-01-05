×
Wall Street abre al alza, impulsada por las perspectivas de grandes petroleras en Venezuela

En los primeros minutos, el Dow Jones ganaba 0.18 %, el Nasdaq 0.92 % y el ampliado S&P 500 subía 0.53 %

    Wall Street abre al alza, impulsada por las perspectivas de grandes petroleras en Venezuela
    abrió al alza el lunes, impulsado por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instó a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    La bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instó a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela.

    En los primeros minutos, el Dow Jones ganaba 0.18 %, el Nasdaq 0.92 % y el ampliado S&P 500 subía 0.53 %.

    A la vez, subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4.45 % a 162.83 dólares por acción, Exxon Mobil sumaba 1.73 % a 124.77 dólares y ConocoPhillips avanzaba 4.15 % a 100.71 dólares.

    Intervención en Venezuela

    Estados Unidos atacó el sábado Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro, al que trasladó a Nueva York junto con su esposa Cilia Flores, acusados ambos por cargos de narcotráfico y terrorismo.

    • Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. Su producción promediaba un millón de barriles diarios el año pasado.
