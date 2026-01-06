¿Quién es el nuevo director de Impuestos Internos?

Pedro Urrutia Sangiovanni, nuevo director de la DGII. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este martes, mediante el Decreto 2-26, a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Urrutia Sangiovanni participó como asesor y miembro de comisiones para la creación de leyes nacionales como la 158-01 para Fomento de Desarrollo Turístico, la 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y legislaciones para empresas concesionarias de diferentes sectores del ámbito empresarial nacional.

También, colaboró en la Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.

Figura como socio director y fundador de Moore ULA, una firma de auditores y consultores de negocios, con 32 años de operación ininterrumpida, según consta en la página web de esa empresa.

Además, fue miembro de la comisión técnica de control de calidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) para el periodo 2019-2021.

Experiencia profesional

El nuevo titular de la DGII cuenta con una experiencia profesional en el área de consultoría impositiva, outsourcing y auditoría. Está certificado en antilavado de dinero y posee un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.

Ha desempeñado posiciones en la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, de la cual fue pasado presidente, destaca su perfil.