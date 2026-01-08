Una menor desigualdad no es sinónimo de mayor bienestar

La República Dominicana presenta uno de los índices de Gini más bajos de América Latina, situándose en 39.5. ( SHUTTERSTOCK )

Los datos más recientes sobre desigualdad de ingresos en América Latina ubican a la República Dominicana entre los países con menor índice de Gini de la región, con un valor de 39.5. En contraste, economías como Colombia o Panamá presentan niveles significativamente más altos de desigualdad.

El índice de Gini intenta medir cuán equitativa es la distribución del ingreso, pero no dice nada sobre el nivel de ingresos, la productividad ni las condiciones materiales de vida.

Una menor desigualdad no implica necesariamente mayor bienestar. Si la mayoría de la población se concentra en niveles de ingreso similares pero bajos, el índice reflejará mayor igualdad, aunque la calidad de vida continúe siendo limitada. En otras palabras, puede existir igualdad sin prosperidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/indice-de-giani-en-al-d670c598.jpg

Este problema se evidencia al comparar países con distintos niveles de desarrollo. Estados Unidos, por ejemplo, presenta un índice de Gini superior al de muchos países pobres, y aún así registra niveles de ingreso, consumo, ahorro, y acceso a bienes y servicios muy superiores. A la inversa, economías con menor desigualdad pueden mostrar ingresos per cápita bajos y escasas oportunidades económicas. En América Latina ocurre algo similar: Chile exhibe mayor desigualdad que la República Dominicana, pese a contar con niveles de ingreso y desarrollo más altos.

Estos contrastes muestran que el debate sobre desigualdad no puede desligarse del crecimiento económico y la riqueza generada. La experiencia comparada sugiere que el camino no es igualar ingresos en contextos de baja productividad, sino crear las condiciones para que más personas accedan a mejores empleos, mayores ingresos y oportunidades reales de movilidad social.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).