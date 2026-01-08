Reducir el gasto público: Lecciones de tres países

Los modelos de Canadá, Nueva Zelanda y Argentina pueden servir de referencia para mejorar las finanzas en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En esta entrega presentamos tres ejemplos de consolidaciones fiscales realizadas mediante la reducción del gasto público, ya sea del gasto corriente o del gasto primario. Las experiencias mostradas corresponden a Canadá, Nueva Zelanda y Argentina.

En el caso de Canadá, el proceso de consolidación fiscal estuvo liderado por Paul Martin, el ministro de finanzas nombrado por Jean Chretien, el primer ministro entre 1992 y 2003. Antes le habían sucedido, Trudeau padre y Brian Mulroney. Ambos llevaron a Canadá por una senda de déficits y endeudamientos.

El trabajo de Paul Martin y Chretien demostró que los déficits pueden ser llevados a superávits por medio de recortes de gastos. El gobierno de Canadá no redujo la tasa de crecimiento del gasto; lo que hizo fue reducir el gasto en términos absolutos.

El gobierno canadiense alcanzó su meta con base en la reducción del gasto corriente no financiero. En el periodo fiscal 1992-1993, estos gastos representaban el 17.4 % del producto interno bruto (PIB); en cinco años, con la reducción absoluta del gasto corriente, su nivel pasó a representar el 13 % del PIB.

¿Cómo Paul Martin convenció al público de la reducción en el gasto? Con una campaña de educación que les hizo comprender que era preciso tomar un camino de disciplina fiscal y de reducción de la deuda. La campaña fue tan efectiva que la sociedad quedó esperando un recorte de gasto mayor.

Con respecto a la elaboración del presupuesto, los ministros debían presentar reducciones de gasto en sus proyectos. Si no se cumplía con ese principio, el comité encargado de elaborar el presupuesto elegía cuál proyecto reducir. Todo el gabinete debía estar comprometido.

¿Hubo un incremento de impuestos al inicio del mandato del ministro Paul Martin? La respuesta es que sí lo hubo, pero lo importante fue la determinación de reducir el gasto; porque por cada dólar canadiense de nuevas recaudaciones fueron siete dólares los que se redujeron en gastos. Otra pregunta en la que pensarán algunos es si estas medidas tuvieron impacto sobre el desempleo. La tasa de desempleo se redujo y pasó del 11.4 al 6.0 %

En Nueva Zelanda, una mujer asumió la responsabilidad de ordenar las finanzas públicas. Ruth Richardson tenía convicciones ideológicas que no le permitían administrar un gobierno que gastara más de lo que le ingresaba. Como ella misma expresara, no comprendía cómo Nueva Zelanda había estado operando con déficit fiscales por tanto tiempo ya que un principio que aplicaba para cualquier hogar no debía ser ajeno a un gobierno. Es decir, la ministra de Finanzas asumió la responsabilidad que le puso en sus manos el primer ministro Jim Bolger y decidió reducir el gasto y, en consecuencia, la deuda pública.

Una Ley de Responsabilidad Fiscal, llevó la deuda del 61.1 % del PIB en el 1993 al 28.7 % en el 2002. ¿Dejó de crecer la economía por las medidas adoptadas inicialmente? Las tasas de crecimiento de Nueva Zelanda aumentaron. En adición a las políticas fiscales, el gobierno implementó otras reformas estructurales.

La Ley de Contratos de Empleos del 1991, que liberalizó el mercado de trabajo, se encuentra entre las reformas principales adoptadas por esa administración. Las medidas fueron defendidas porque se creía en sus resultados positivos, y así sucedió.

Un ejemplo más reciente de reducción de gasto es el caso de Argentina. Lo que ha sucedido en Argentina, a pesar de la dependencia histórica de la ciudadanía del gasto estatal, ha sido una reducción de las erogaciones, principalmente las del gobierno nacional.

El gasto primario del Gobierno nacional bajó del 14.8 % del PIB en el 2023 al 13.7 % en el 2025. El gasto total, incluyendo a las provincias y los municipios, se encuentra en su valor más bajo desde el año 2008. Mientras en el 2023 el gasto primario representaba el 37.9 % del PIB, se estima que en el 2025 pasó a ser 31.4 %. Esa reducción equivale a una disminución del gasto del 17.1 % desde que la nueva administración asumió el control de las finanzas públicas.

La reducción del gasto público se ha extendido, incluso, a la nómina pública. En noviembre del 2024, el total de empleados de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado argentino representaba 304,107 empleos. Para noviembre del 2025, 12 meses después, la cantidad de empleados era de 281,785, una reducción del 7.3 % interanual. Los cuestionamientos habituales podrían incluir si hubo un aumento en el desempleo o si ha aumentado la pobreza.

La creación de empleo ha aumentado y la tasa de desempleo se redujo del 6.9 al 6.6 % en el último año, de acuerdo con los últimos datos disponibles. La tasa de pobreza se ha reducido; una inflación menor a la histórica, crecimiento económico y creación de empleo han mejorado la situación económica.

Inicia un año, con oportunidades para realizar cambios, tomar decisiones con la intención de mejorar las finanzas públicas de la República Dominicana. Como estos ejemplos, existen otros de países cuyos ministros de finanzas, y sus jefes de Estado, asumieron el compromiso de tomar medidas para reducir déficits y endeudamiento.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).