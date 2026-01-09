Superintendente sobre Seguros Reservas: presenta una posición sólida

La Superintendencia de Seguros afirmó este viernes que la empresa Seguros Reservas presenta una posición sólida, destacando su posición dentro del mercado asegurador dominicano.

Tras resaltar que esa compañía cuenta con resultados financieros auditados de períodos anteriores, debidamente fiscalizados y supervisados, el superintendente Julio César Valentín reportó que al 30 de noviembre de 2025 Seguros Reservas presentó beneficios por 2,342.4 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 139.3 %.

En una nota de prensa, Valentín precisó que Seguros Reservas ocupa actualmente la segunda posición del mercado por primas suscritas, es la primera en patrimonio, con más de 8,766 millones de pesos, y la segunda en volumen de activos, reservas técnicas e inversiones.

Las aclaraciones del funcionario se producen luego de que en diciembre pasado, el economista y político opositor Juan Ariel Jiménez indicara que esa empresa estatal sufría una situación deficitaria en sus finanzas.

Valentín indicó que, desde su fundación, Seguros Reservas mantiene índices de solvencia y liquidez que superan los mínimos requeridos, con excedentes patrimoniales superiores en más de un 20 % a lo exigido por la normativa vigente, así como indicadores de gestión —gastos administrativos, crecimiento y rentabilidad— por encima del promedio del mercado y en línea con sus principales pares.

El funcionario resaltó que esa entidad cuenta con un equipo técnico de amplia experiencia, el respaldo del canal de corredores de seguros y el apoyo de reaseguradores internacionales de primer nivel. Además, posee la más alta calificación internacional otorgada por AM Best, lo que constituye una validación externa de su fortaleza financiera.

Aseguró que todas las empresas del sector están sujetas a procesos permanentes de supervisión en materia de prevención de lavado de activos, así como en materia técnica y financiera, los cuales abarcan la revisión de las reservas técnicas, cálculos de indicadores como solvencia, patrimonio y liquidez mínima requerida, contratos de reaseguro y cumplimiento normativo.

Debate con datos oficiales

Valentín valoró el interés ciudadano en el fortalecimiento de la transparencia e invitó a que los debates sobre el sistema financiero y asegurador sean con apego a la información oficial, al marco legal vigente y a los informes técnicos emitidos por los órganos competentes, disponibles en el página web de la Superintendencia de Seguros.

Reafirmó su compromiso de garantizar una supervisión continua, transparente, bajo buenas prácticas internacionales y con el enfoque de mantener un mercado asegurador con la solvencia, liquidez y el respaldo financiero suficiente para garantizar la protección de los asegurados y contribuir a la estabilidad y credibilidad del sistema asegurador dominicano, según establece la nota de prensa.

Sobre el sector

En cuanto al comportamiento general del mercado asegurador, el titular del organismo regulador informó que, al 30 de noviembre de 2025, este registró un crecimiento interanual de las primas cobradas del 12.5 % y estima que, al cierre del año, el volumen total de primas superará los 150,000 millones de pesos.

"Este desempeño es reflejo de la confianza del público en el seguro y de la estabilidad financiera de las entidades supervisadas", subrayó.

Explicó que este crecimiento fue impulsado principalmente por los ramos de vida colectivo, vehículos de motor, salud, incendio y líneas aliadas, que presentan incrementos de un 17.6 %, 11.2 %, 9.7 % y 12.3 %, respectivamente, "lo que evidencia una industria diversificada y con capacidad de adaptación a las necesidades de la economía y de la población".

Desde el punto de vista prudencial, el superintendente destacó que el mercado mantiene adecuados niveles de solvencia, liquidez y reservas técnicas, superando los parámetros exigidos por la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.

"Esto nos permite afirmar que se trata de una industria financieramente fuerte y con capacidad de responder a sus compromisos", puntualizó.