RD asume Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Hacienda de Centroamérica

Sede del Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana, entidad que asumió la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) asumió hoy la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin), que es uno de los principales organismos de articulación de política fiscal de la región.

La posición es traspasada a la República Dominicana de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá que estuvo al frente de la presidencia durante el último semestre del 2025. El Ministerio de Hacienda y Economía dominicano tendrá la presidencia hasta junio de este año.

"Este foro constituye el espacio idóneo para debatir y promover acciones en nuestros grupos técnicos que permitan mejorar la gestión financiera pública, la priorización del gasto público, la movilización de recursos tributarios y la mitigación de riesgos fiscales comunes a nuestra región, tales como los producidos por desastres naturales", resaltó la viceministra de Política Fiscal de República Dominicana, Camila Hernández.

La funcionaria también resaltó la disposición del país para impulsar en el marco de esta presidencia, "la coordinación de políticas fiscales sostenibles que favorezcan el crecimiento económico", de acuerdo a una nota de prensa.

Miembros del Cosefin

Los miembros del Cosefin son los titulares del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, de El Salvador, la Secretaría de Finanzas de Honduras, de Hacienda de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua y del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

El traspaso de presidencia fue realizado durante la LVII Reunión Ordinaria del Cosefin, en la que estuvieron presentes representantes de los países miembros, incluido, el de Economía de Panamá Felipe Chapman. El organismo es parte fundamental del eje económico del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Actividades a desarrollar

Entre las principales actividades entregadas a la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana para ejecutar están la implementación de la Estrategia Regional de la gestión financiera del riesgo de desastres para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Ergfrrd ), implementación del Comité Centroamericano de Tributos Internos (CCTI) y su lanzamiento durante la reunión de gobernadores del BID, así como la implementación de la Comunidad de Práctica de Hacienda Inteligente con Banco Mundial, entre otros.