Empleo manufacturero en EE. UU. registra ocho meses consecutivos de retroceso

Ocho meses de caídas confirman la debilidad del sector manufacturero en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Al cierre del 2025, el empleo manufacturero en Estados Unidos acumuló una caída de 68,000 puestos, tras registrar ocho meses consecutivos de retrocesos. Como resultado, el nivel total de empleo en el sector se ubicó en torno a 12.7 millones de trabajadores, uno de los registros más bajos desde el 2022.

Durante ese mismo período, la tasa de desempleo mostró una tendencia al alza a lo largo del año, aunque en diciembre se situó en 4.4 %, ligeramente por debajo del 4.5 % registrado en noviembre.

No obstante, la creación de nuevos puestos de trabajo se concentró principalmente en el sector salud, mientras que otros sectores, como la manufactura, continuaron perdiendo empleo, comportamiento que viene mostrando desde hace varios años.

Uno de los objetivos explícitos de la estrategia económica de la actual administración ha sido revertir esta trayectoria y promover la creación de empleos manufactureros mediante cambios en la política arancelaria y el reordenamiento de las cadenas de suministro.

Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que, al menos hasta ahora, ese objetivo no se ha materializado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/empleo-manufacturero-en-ee-uu-registra-ocho-meses-de-retroceso-89f68dd2.png

En condiciones de libre comercio, sin aranceles, las empresas pueden integrarse en cadenas de valor más amplias, especializarse y aprovechar las ventajas del intercambio y el trabajo tiende a reasignarse hacia actividades más productivas. Por el contrario, cuando estos mecanismos se debilitan con la introducción de aranceles, el ajuste suele manifestarse en menor creación de empleo. Así, el empleo termina siendo víctima de malas políticas económicas.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).