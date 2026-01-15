La inflación subyacente cierra 2025 en su pico más alto en dos años

La inflación subyacente se distancia del comportamiento observado en 2024. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la inflación subyacente cerró el 2025 en 4.85 %, 0.84 puntos porcentuales más alta que en diciembre del 2024 y su nivel más alto desde agosto del 2023.

El comportamiento de la inflación subyacente en el 2025 sugiere que la subida de precios generalizada no se explica por eventos estacionales ni situaciones excepcionales, como fenómenos atmosféricos adversos, sino a factores monetarios y estructurales que persisten en la economía.

La inflación subyacente se define como aquella que excluye los precios de artículos considerados de alta variabilidad como alimentos, combustibles, servicios con tarifas reguladas como la electricidad y el transporte, además de bebidas alcohólicas y tabaco.

Los bancos centrales tienden a prestar atención a este indicador porque consideran que les permite identificar con mayor claridad el efecto de sus decisiones sobre los agregados monetarios y, por lo tanto, sobre el cambio en los precios.

La inflación subyacente se mantuvo estable a lo largo de todo el 2024 con una media del 3.99 %. Sin embargo, en el 2025 mostró un cambio claro de tendencia respecto al 2024.

Tras iniciar el año ligeramente por encima del 4.0 %, desde febrero el indicador fue aumentando de manera gradual a lo largo de los meses, alejándose cada vez más de los niveles observados el año anterior y con una tendencia creciente cada vez más pronunciada.

A partir de julio del 2025, el crecimiento se volvió aún más acelerado, con un crecimiento promedio anual del 4.34 %, lo que equivale a 0.35 puntos porcentuales por encima del promedio del 2024.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).