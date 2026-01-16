Las emprendedoras son buenas pagando: el 85 % de sus financiamientos con la banca están al día

A pesar de este desempeño, la ABA asegura que persiste una brecha de género en los créditos que se les prestan a las mipymes lideradas por mujeres, en comparación con sus pares masculinos. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) destacó el desempeño crediticio favorable que exhiben las micro, pequeñas y mediana empresas lideradas por mujeres, al registrar que el 85 % de sus financiamientos se mantiene al día con sus obligaciones.

El dato evidencia una cartera sólida y constituye un indicativo de responsabilidad y sostenibilidad financiera, de acuerdo con los hallazgos de la iniciativa WE Finance Code que coordina el gremio bancario.

Las informaciones fueron recopiladas mediante el WE Finance Dashboard, una herramienta desarrollada con el acompañamiento técnico y metodológico de BID Invest y BID Lab, que tiene por finalidad aportar informaciones que generen soluciones para disminuir la brecha de financiamiento a las mujeres empresarias.

Como parte de los resultados de la plataforma de datos también se resalta el sólido comportamiento de las empresas de liderazgo mixto que registran un 93% de cartera vigente y avances en la inclusión territorial, con una participación de mujeres rurales del 22 %.

Desafíos estructurales

Sin embargo, la ABA expuso que existen desafíos estructurales relevantes, como un nivel de informalidad que alcanza el 72.8 %, lo que limita el acceso a financiamiento de mayor escala y plazo.

Otro reto, indicó, es la brecha de género en montos de crédito. Los financiamientos a mipymes lideradas por mujeres son 38 % menores que los otorgados a las lideradas por hombres.

"La información recopilada a través del WE Finance Dashboard durante 2025 muestra que la brecha de género en el financiamiento Mipyme en la República Dominicana no se explica por el acceso al crédito, sino por diferencias estructurales en la escala del financiamiento", consideró la ABA en un documento de prensa.

La entidad que reune a los bancos múltiples valoró que estos resultados son producto de informaciones captadas en tiempo real y asentadas por primera vez en una base de datos común, y permiten pasar "de una discusión basada en percepciones a una agenda de política pública y financiera sustentada en evidencia".

En ese orden, informó que durante el año pasado las entidades financieras comenzaron a utilizar estos resultados para desarrollar modelos de evaluación crediticia adaptados a contextos de informalidad, fortalecer programas de educación financiera y digital, incorporar servicios de acompañamiento empresarial e innovar en el diseño de productos financieros con enfoque inclusivo.