Activos de la banca crecieron 7.9 % en 2025 y alcanzaron los 4.15 billones de pesos

Los activos del sistema financiero dominicano cerraron diciembre de 2025 con un crecimiento interanual de 7.9 %, alcanzando los 4.15 billones de pesos, de acuerdo con datos preliminares de la Superintendencia de Bancos (SB).

La cartera de créditos llegó a los 2.39 billones de pesos, tras expandirse en 206 mil millones de pesos (9.5 %), dato que confirma que el crédito sigue siendo el principal motor del crecimiento de los activos bancarios, según una nota de prensa de la SB.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, destacó la estabilidad y fortaleza del sistema financiero –reconocida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional-, la cual continúa siendo un pilar fundamental para la economía nacional y el bienestar de la población.

Según los datos preliminares, las entidades financieras concluyeron diciembre con un balance de disponibilidades —el efectivo en caja y los depósitos en el Banco Central y en otros bancos—que ascendió a 659 mil millones de pesos, presentando un aumento de 43,887 millones de pesos, para una variación interanual de un 7.1 %.

En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron en un 10.3 % el año pasado, para alcanzar los 2.8 billones de pesos.

Capitalización y rentabilidad

El nivel de capitalización del sistema financiero, medido por el patrimonio neto, continuó su tendencia de crecimiento, registrando una expansión de 52,596 millones de pesos, para una tasa de crecimiento interanual de un 11.4 %. Con ello, el patrimonio neto se ubicó en 521,382 millones de pesos al cierre de 20025.

Los datos reflejan que el sistema bancario está adecuadamente capitalizado y con suficiente capacidad de absorción de pérdidas inesperadas. También una reducción de los niveles de apalancamiento del sistema.

Sobre la rentabilidad, los indicadores revelan un resultado neto de 90,445 millones de pesos, con un incremento interanual de 5,126 millones, equivalente a un 6 %.

El ROA (rentabilidad de los activos) se ubicó en 2.24 % en diciembre de 2025. De igual manera, el ROE, o rentabilidad sobre el patrimonio, se ubicó en 18.65 %, evidenciando que el sistema financiero permanece rentable.