Banco Popular cierra 2025 con US$1,900 millones en cartera turística

El Banco Popular Dominicano reafirmó su liderazgo como una de las entidades que más apoyo ofrece al sector turístico del país, al anunciar que el balance de su cartera total dedicada a este renglón asciende a 1,900 millones de dólares, incluyendo los financiamientos de la entidad bancaria y de Popular Bank, la filial bancaria de Grupo Popular que opera desde Panamá con licencia internacional.

Esta cifra contempla tanto los préstamos actualmente vigentes como las facilidades crediticias ya aprobadas y pendientes de desembolso, información que fue dada a conocer en el marco de la participación del banco en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero del 2026 en Madrid, España.

La expansión de la cartera refleja una relación de largo plazo con la industria turística desde hace más de tres décadas, un sector cuyo potencial el Banco Popular identificó de forma pionera y acompañó en su crecimiento con un portafolio y un equipo especializados.

Renovación de 32,000 habitaciones hoteleras

Con este respaldo financiero, los clientes del Popular han podido construir y renovar más de 32,000 habitaciones hoteleras, así como fortalecer y diversificar la oferta turística complementaria, impulsando proyectos vinculados a servicios, infraestructura, logística y experiencias asociadas al ecosistema turístico.

Este acompañamiento ha permitido generar más de 29,000 empleos directos y más de 87,000 indirectos, impactando positivamente en múltiples comunidades del país.

Estas informaciones fueron compartidas durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano,Christopher Paniagua, quien destacó el buen momento que vive la República Dominicana de cara a los inversionistas internacionales.

"En el Banco Popular vemos con plena convicción el potencial y el alto nivel de madurez que ha alcanzado el turismo dominicano, hoy convertido en uno de los principales polos de atracción para la inversión internacional. No solo somos el banco que más proyectos turísticos financia en el país; somos, sobre todo, el socio financiero de referencia del sector", manifestó.

Agregó que este liderazgo se sustenta en la confianza construida, en la relación sostenida con los clientes y en un compromiso de largo plazo con su crecimiento, innovación y transformación.

Mayor inversión y nuevos proyectos

En 2025, el Banco Popular apoyó financieramente unos 15 proyectos turísticos, tanto en la zona este como en la región Norte del país, y actualmente tiene en carpeta unos 17 proyectos para ser evaluados, cuya inversión total superará los 2,300 millones de dólares.

También, se contemplan potenciales financiamientos de 1,300 millones de dólares que impactarán en más de 7,000 habitaciones, contribuyendo a unos 6,000 empleos directos nuevos y 18,000 empleos indirectos, también distribuidos entre la zona norte y la zona este.

De cara a 2026, la entidad financiera ya dispone de un monto estimado de 400 millones de dólares en facilidades crediticias aprobadas y pendientes de desembolso, lo que garantiza la continuidad de proyectos estratégicos y la incorporación de nuevas inversiones en infraestructura hotelera y servicios asociados.

Compromiso, innovación y visión de futuro

Como parte de su agenda en Fitur 2026, el Banco Popular desarrollará un programa enfocado en continuar impulsando el financiamiento turístico, la promoción de una oferta más diversificada del destino y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas con los distintos actores del sector.

En este contexto, la entidad tiene programadas cerca de cuarenta reuniones con cadenas hoteleras, desarrolladores y operadores turísticos nacionales e internacionales.

La mitad de estas reuniones se centrará en estudiar fórmulas de financiamiento para proyectos nuevos, de los cuales cuatro corresponden a inversionistas que hasta ahora no habían invertido en el país.

Además, cuatro de los encuentros de negocio previstos en esta edición de la feria se llevarán a cabo con clientes de multinacionales hoteleras importantes, que buscan un proyecto de estructuración similar al que el Popular acordó con Meliá Hotels International en 2025 y que fue reconocido como "Transacción del Año" por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

En esa ocasión, el gremio calificó esta operación como un antes y un después en la forma en que se conciben y ejecutan las inversiones turísticas en el país, lo que sitúa al Popular como un referente regional en estructuración financiera para el sector hotelero.

La transacción consistió en estructurar la adquisición del 25 % de las sociedades propietarias de los hoteles Paradisus Palma Real Golf & Spa y ZEL by Meliá, ubicados en el país, al tiempo que se completaba con un financiamiento directo del banco a largo plazo.