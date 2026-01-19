El Banco Mundial prevé que RD liderará crecimiento económico en América Latina

La República Dominicana pudiera experimentar este año el mayor crecimiento entre las economías de América Latina y el Caribe, excluyendo a Guyana, esta última favorecida con las explotaciones petroleras en su territorio.

El producto interno bruto (PIB) del país se expandirá un 4.5 % en 2026, una cifra superior a las de economías de la región como Panamá (4.1 %), Argentina (4 %) o Paraguay (3.9 %), según las estimaciones del Banco Mundial (BM).

Los datos del organismo , contenidos en su informe Perspectivas Económicas Mundiales, reflejan que el PIB dominicano podrá crecer por encima del promedio esperado para Centroamérica (3.6 %).

Las estimaciones del BM también establecen una expansión de la economía haitiana de un 2 % para el 2026, tras acumular al menos tres años con un crecimiento en negativo. Guayana es el país de la región que más aumentará su PIB este año, con un 19.6 %.

Otras naciones latinoamericanas y caribeñas donde el Banco Mundial adelanta un crecimiento económico considerable son Guatemala (3.7 %), Costa Rica (3.6 %), Honduras (3.5 %), Suriname (3.5 %), Grenada (3.3 %), Nicaragua, El Salvador y Dominica, con un 3 %, cada una.

El organismo afirmó que la economía del planeta está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas.

Sin embargo, indicó que la década de 2020 va camino a ser la de más débil crecimiento mundial desde los años sesenta.

Brecha en nivel de vida

En el informe se llega a la conclusión de que la desaceleración está ampliando la brecha en los niveles de vida en todo el mundo: a fines de 2025, casi todas las economías avanzadas presentaban ingresos per cápita superiores a los niveles de 2019, pero aproximadamente una de cada cuatro economías en desarrollo tenía ingresos per cápita más bajos.

"Cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas", declaró Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del grupo Banco Mundial.

Advertencias del BM

Gill advirtió que "el dinamismo económico y la resiliencia no pueden ir mucho tiempo por caminos separados sin causar daño a los mercados de crédito y las finanzas públicas.

En los próximos años, la economía mundial crecerá a un ritmo más lento que en la conflictiva década de 1990, mientras mantiene niveles sin precedentes de deuda pública y privada".

El ejecutivo sugirió que, para evitar el estancamiento y el desempleo, los gobiernos de las economías emergentes y avanzadas deben liberalizar enérgicamente la inversión privada y el comercio, frenar el consumo público e invertir en nuevas tecnologías y educación.

Las proyecciones del Fondo Las predicciones del Banco Mundial son similares a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un aceleramiento de la economía de un 4.5 % en el 2026, mientras estima que la inflación se mantendrá alrededor de la meta de 4±1 %. Ambos organismos colocan a la República Dominicana como un referente regional en términos de crecimiento económico, al tiempo de posicionarla como un destino atractivo para los capitales internacionales.