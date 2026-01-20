Banco Mundial resalta estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido de República Dominicana

El presidente Luis Abinader reunido con representantes del Directorio del Banco Mundial en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes del Directorio del Banco Mundial destacaron la estabilidad macroeconómica y política, así como el crecimiento sostenido de la República Dominicana, tras reunirse este martes con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, al concluir una misión técnica realizada al país.

Durante el encuentro, en el que participó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se analizaron los avances de la agenda de desarrollo nacional y los proyectos que el organismo multilateral apoya en áreas clave como crecimiento económico, inclusión social y fortalecimiento institucional.

Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, calificó como "muy impresionante" el desempeño del Gobierno dominicano, especialmente por su capacidad de mantener la estabilidad económica y política, al tiempo que impulsa el crecimiento con reducción de la pobreza y aumento de los salarios.

Explicó que la delegación, que representa a cerca de una tercera parte de los países miembros del Banco Mundial, recorrió distintos proyectos financiados por la institución para evaluar su impacto.

Indicó que existen oportunidades para ampliar la cooperación en programas sociales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y fortalecimiento del sector privado, en áreas como turismo, energía y banca comercial.

En tanto, Marcos Chiliatto, también miembro del Directorio, subrayó que la República Dominicana ha registrado un crecimiento económico superior al 5 % durante los últimos 30 años, un logro que —afirmó— ha sido alcanzado por muy pocos países en el mundo, y que ha sido determinante para la reducción de la pobreza.

Chiliatto valoró además los avances en indicadores sociales, como la disminución del hambre a mínimos históricos, en coordinación con organismos como la FAO, así como el fortalecimiento de políticas de empleo y capacitación laboral, incluyendo programas apoyados por el Banco Mundial como Súperate.

Señaló que los principales retos del país están vinculados al aumento de la productividad, mediante mejoras en infraestructura, educación, energía, puertos y sistemas de comunicación, con miras a sostener tasas de crecimiento de entre 4 % y 5 %, consideradas un referente regional.

Delgación

La delegación estuvo encabezada por Abdelhak Bedjaoui, director ejecutivo del Banco Mundial, junto a Naoya Jinda y Sigrún Rawet, directoras ejecutivas, además de directores suplentes, asesores y representantes de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Banco Mundial en la República Dominicana.