Banreservas informa en Fitur que sus activos ascienden a RD$1.3 billones

El vicepresidente del Consejo de Directores de Banreservas, Jean Antonio Haché, habla durante el desayuno con periodistas y comunicadores en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Al cierre de 2025, los activos del Banco de Reservas ascendieron a 1 billón 282 mil millones de pesos, 66,214 millones más que en 2024, lo que representa un crecimiento interanual de 5.5 %.

De acuerdo al vicepresidente del Consejo de Directores de la entidad, Jean Antonio Haché, las utilidades netas de la entidad ascendieron a 25,450 millones de pesos. Así, los activos del Banreservas representaron el 36.7 % del total de la banca múltiple, consolidando así su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

"El Banco de Reservas ha proyectado un liderazgo indiscutible y un respaldo absoluto a los principales sectores productivos nacionales, especialmente al desarrollo del turismo, que ha sido impulsado con financiamientos que al cierre del año pasado superaron los 61,000 millones de pesos", expresó Haché, quien habló en representación del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Apoyo al sector turístico

Explicó que la entidad financiera ha destinado importantes recursos al fortalecimiento de la industria hotelera, así como a la inversión de toda la cadena de valor del turismo.

"La participación de Banreservas en los créditos destinados al turismo alcanza el 45 % del total del mercado, lo que evidencia nuestro liderazgo en el financiamiento, no solo de productos hoteleros todo incluido, sino también de puertos turísticos, desarrollos mixtos de lujo y parques temáticos", resaltó.

El vicepresidente del consejo sostuvo que Banreservas ha desempeñado un papel clave en el impulso y fortalecimiento del sector turístico nacional, consolidándose como un aliado estratégico del crecimiento sostenible y la expansión del turismo en la República Dominicana.

Indicadores financieros En cuanto al comportamiento de los principales indicadores financieros, Haché indicó que la cartera de préstamos bruta cerró el año con 628,138.4 millones de pesos, para un crecimiento de 51,678.3 millones, equivalente a un 9 % interanual. De ese total, el 95 % fue colocado en el sector privado y apenas el 5 % correspondió al sector público. De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la Superintendencia de Bancos, Banreservas también ocupa el primer lugar del sistema financiero con el 31.3 % de los créditos concedidos en el mercado nacional.

Construcción, industria y pymes

Los financiamientos otorgados por la entidad beneficiaron a sectores clave de la economía, como construcción, industria, pymes, producción nacional y consumo.

"La confianza de nuestra amplia base de clientes se vio respaldada durante el año recién concluido por una cartera de depósitos que supera el 1 billón 45,929 millones de pesos", destacó Haché.

Agregó que durante 2025 Banreservas también priorizó el fortalecimiento de los sectores emprendedores, la innovación tecnológica, la seguridad, la mejora de los canales de atención al cliente y la expansión de sus oficinas de representación en el exterior.

Asimismo, resaltó los programas de responsabilidad social desarrollados a través del Voluntariado Banreservas y las iniciativas de educación financiera impulsadas por la institución.

Estas acciones fueron reconocidas con diversos premios locales e internacionales otorgados por prestigiosas publicaciones como The Banker, World Finance, Euromoney y Global Finance, en áreas como solvencia, rentabilidad, seguridad y funcionalidad digital.

Banreservas inició este lunes una amplia agenda de reuniones con turoperadores, inversionistas y empresarios vinculados al sector turístico, como parte de Fitur 2026, evento que se extenderá hasta el domingo 25 de este mes, con la participación de expositores y representantes de más de 156 países.