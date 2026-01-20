El BHD y Embajada Dominicana en España abordan iniciativas financieras y oportunidades de inversión

De izquierda a derecha: Antonio Castillo, Grey de Raful, Tony Raful, Steven Puig, Josefina Navarro y Ana Pilar Cocho´n. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD sostuvo un encuentro con la Embajada de la República Dominicana en España en la víspera de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para intercambiar información sobre programas sociales y financieros, así como oportunidades de cooperación económica entre ambos países.

En la reunión, el banco presentó varias de sus iniciativas de impacto social, entre ellas el programa Finanzas Responsables BHD, la Estrategia de Género BHD y el Premio Mujeres que Cambian el Mundo, orientadas a la educación financiera, el empoderamiento femenino y el acompañamiento a mujeres líderes en distintos ámbitos.

El presidente ejecutivo del BHD, Steven Puig, señaló que este intercambio forma parte de la agenda anual del banco durante Fitur y busca contribuir al desarrollo del turismo, la inversión y el impacto positivo en el país, incluyendo a los dominicanos residentes en el exterior.

"El diálogo con la Embajada Dominicana en España es una parada imprescindible que hacemos cada año en el marco de Fitur con el objetivo de contribuir con la generación de impacto positivo para nuestro país e impulsar el desarrollo del turismo y la inversión", expresó Puig.

De su lado, el embajador de la República Dominicana ante el reino de España, Tony Raful destacó el potencial de la comunidad dominicana que reside en ese país y las oportunidades de negocios entre ambas naciones.

Programas sociales y estrategia de género del Banco BHD

Indicó que la embajada mantiene una agenda activa para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión, promoviendo las ventajas competitivas de República Dominicana, su estabilidad y su clima de negocios en sectores estratégicos.

Durante el diálogo, los ejecutivos del BHD detallaron el alcance de su programa de educación financiera y los resultados de su estrategia de género, cuyo eje social es el Premio Mujeres que Cambian el Mundo, que combina una premiación anual con procesos de acompañamiento y asesoría.

La vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, Josefina Navarro, subrayó que el banco mantiene un compromiso sostenido con la diáspora dominicana a través de iniciativas financieras y no financieras, alineadas con su propósito de impulsar el progreso humano.

El encuentro contó con la participación de la esposa del embajador, Grey de Raful; la consejera encargada de la Sección Comercial y Turismo de la embajada; el consejero encargado de Cooperación Internacional, Antonio Castillo y el asesor de Comunicación y Prensa, Alejandro González.