El 38.5 % de los hogares dominicanos recibió el subsidio de alimentación

El Gobierno transfiere cada mes a las tarjetas de Supérate 1,600 pesos para el programa Aliméntate. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana finalizó el cuarto trimestre de 2025 con poco más de un tercio de sus hogares recibiendo el subsidio estatal Aliméntate, transferencias monetarias que se concentraron en las tres principales zonas metropolitanas del país: Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago.

Entre octubre y diciembre del año pasado, el Estado transfirió a 1,435,986 hogares la referida ayuda social, una cifra que representa el 38.5 % de los hogares del país, que ascendieron a 3,726,936 en el censo del 2022.

El dato está contenido en el boletín estadístico "Supérate en cifras", que elabora la Dirección de Desarrollo Social Supérate, y en el cual se especifica que la transferencia, de 1,650 pesos mensuales, se otorga a los hogares clasificados en pobreza extrema y moderada, lo que implica que cada mes los contribuyentes destinan 2,369.3 millones de pesos solo para ese ayuda social.

Aunque la cantidad de familias que perciben Aliméntate se redujo al cierre de 2025, con relación a igual período de 2024, cuando se registraron 1,494,981 de transferencias de esa ayuda, la cifra continua por encima de las que se otorgaron en 2021 y 2022.

Al compararse con los 1,327,309 hogares que se benefició de esa contribución en 2021, el número de familias que la recibió al cierre del año pasado representa un aumento absoluto de 108,677, equivalente a un 8.2 %.

La transferencia va dirigida a hogares elegibles para complementar los recursos destinados a la compra de alimentos, de acuerdo con una canasta básica de bienes priorizados en los establecimientos de la red de abasto social, de acuerdo con la institución.

Otros subsidios

Entre el primero de enero y el 26 de diciembre del 2025, el Gobierno destinó 68,670.3 millones de pesos en asistencia social, de los 74,082 millones de pesos presupuestados para esos fines para el año completo, de acuerdo con los registros semanales de la Dirección General de Presupuesto.

Además de las transferencias por Aliméntate, los programas de asistencialismo incluyen un aporte económico de 475 pesos mensuales en Bonogas, destinado a 1.2 millones de hogares; entre 692.33 y 716.78 pesos al mes en Bonoluz, para 557,529 familias, y un apoyo 10,000 pesos mensuales para 1,292 afectadas por violencia de género.

También, 6,000 pesos mensuales para 10,561 hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad severa y con edades comprendidas entre los cero y 17 años y 21,700 pesos para 66 familias agricultoras afectadas por el desalojo del Parque Nacional Valle Nuevo, según los datos de Supérate.

Distribución por provincias

De los 1,435,986 hogares que recibieron las transferencias del programa Aliméntate al cierre del año pasado, el 42.6 % de estos se ubicó en las zonas metropolitanas del país: Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y San Cristóbal.

Estas cuatro demarcaciones totalizaron 612,374 familias beneficiadas con la citada transferencia, siendo la mayor de estas Santo Domingo, donde 305,558 hogares recibieron ese ayuda social.

Santiago (109,351), Distrito Nacional (108,146) y San Cristóbal (89,319) continuaron como las localidades dominicanas con mayor cantidad de hogares percibiendo esa transferencia.