El riesgo país de RD baja, pero menos que en economías comparables
República Dominicana: Avances y Desafíos en la Reducción del Riesgo País (2025-2026)
Durante el período comprendido entre el 2 de enero del 2025 y el 16 de enero del 2026, el riesgo país de la República Dominicana mostró una reducción apreciable. Este indicador, conocido como EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes), cayó alrededor de 15 % en el período, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas.
A pesar de esta mejora, la República Dominicana aún mantiene niveles de riesgo superiores al promedio de economías con grado de inversión, que registraron una reducción cercana al 29 % en el período. Dentro de ese grupo, Paraguay destacó con una caída del 34 %. Por otro lado, países del mismo grupo crediticio de la República Dominicana, economías con calificación BB, experimentaron una reducción promedio del riesgo cercana al 31 %. En este conjunto sobresale Guatemala, con una caída del 32 %.
En términos regionales, la reducción del riesgo país en la República Dominicana fue menor que la observada en el promedio de América Latina. Mientras el EMBI dominicano cayó alrededor del 15 %, el promedio latinoamericano registró una reducción cercana al 31 %, más del doble. Como resultado, la brecha entre el riesgo país de la República Dominicana y el de la región se amplió durante el período.
Para continuar reduciendo su riesgo país y avanzar hacia el grado de inversión, la República Dominicana debe reforzar la sostenibilidad fiscal, mejorar la calidad del gasto público y avanzar en reformas que fortalezcan la institucionalidad y el crecimiento de largo plazo. Lograrlo permitiría reducir de forma estructural el costo del financiamiento y fortalecer la confianza de los inversionistas en la economía dominicana.
__________
Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).