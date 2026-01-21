El riesgo país de RD baja, pero menos que en economías comparables

En términos regionales, la reducción del riesgo país en República Dominicana fue menor que la observada en el promedio de América Latina. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Durante el período comprendido entre el 2 de enero del 2025 y el 16 de enero del 2026, el riesgo país de la República Dominicana mostró una reducción apreciable. Este indicador, conocido como EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes), cayó alrededor de 15 % en el período, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas.

A pesar de esta mejora, la República Dominicana aún mantiene niveles de riesgo superiores al promedio de economías con grado de inversión, que registraron una reducción cercana al 29 % en el período. Dentro de ese grupo, Paraguay destacó con una caída del 34 %. Por otro lado, países del mismo grupo crediticio de la República Dominicana, economías con calificación BB, experimentaron una reducción promedio del riesgo cercana al 31 %. En este conjunto sobresale Guatemala, con una caída del 32 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/chart1-crees-22-1-2026-31aa9399.png

En términos regionales, la reducción del riesgo país en la República Dominicana fue menor que la observada en el promedio de América Latina. Mientras el EMBI dominicano cayó alrededor del 15 %, el promedio latinoamericano registró una reducción cercana al 31 %, más del doble. Como resultado, la brecha entre el riesgo país de la República Dominicana y el de la región se amplió durante el período.

Para continuar reduciendo su riesgo país y avanzar hacia el grado de inversión, la República Dominicana debe reforzar la sostenibilidad fiscal, mejorar la calidad del gasto público y avanzar en reformas que fortalezcan la institucionalidad y el crecimiento de largo plazo. Lograrlo permitiría reducir de forma estructural el costo del financiamiento y fortalecer la confianza de los inversionistas en la economía dominicana.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).