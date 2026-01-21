Mercado de valores impulsa inversiones para el turismo dominicano

El superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, quien acompaña al ministro de Turismo, David Collado, en la 46.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

El superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, destacó este miércoles que el sector bursátil sigue consolidándose como uno de los principales impulsores del desarrollo turístico nacional, canalizando inversiones que fortalecen la infraestructura hotelera, vial y energética del país.

A la fecha, los fondos de inversión cerrados asignan el 23 % de un portafolio de más de 5.35 mil millones de dólares a proyectos turísticos, cifra que, según él, evidencia el rol protagónico que tiene el mercado de valores en un sector que representa aproximadamente el 16 % del PIB.

De esta manera, sostuvo mediante una nota de prensa que los fondos de inversión han impulsado el desarrollo de 32 proyectos turísticos, ubicados en 10 provincias del país, con un enfoque en La Altagracia, Pedernales y El Seibo.

Afirmó que estas iniciativas, cuyo financiamiento ha sido canalizado a través del mercado de valores, han permitido la creación de más de 12,000 empleos directos e indirectos, dinamizando sectores transversales como la construcción, el inmobiliario y el energético.

En términos generales, aseguró que el mercado de valores movilizó en 2025 un récord de 195,000 millones de dólares en valores de oferta pública, equivalente a 1.7 veces el PIB de 2024.

Fondos de inversión

En cuanto a emisiones, los fondos de inversión han colocado más de 138 mil millones de pesos y 2.2 mil millones de dólares; mientras que los fondos aprobados para los fondos de pensiones, mayores tenedores de valores de oferta pública, han colocado más de 126 mil millones pesos y 1.8 mil millones de dólares.

Dijo que actualmente el turismo concentra el 34 % de las inversiones de los fondos de pensiones gestionadas vía el mercado de valores, reflejando el peso estratégico de este sector en la diversificación del portafolio y en el impulso al desarrollo nacional.

Asimismo, el sector energético, que percibe el 34 % del patrimonio de los fondos cerrados, ha recibido más de 1.8 mil millones dólares en proyectos que mejoran la capacidad de abastecimiento eléctrico para destinos como Pedernales y Punta Cana, clave para su sostenibilidad y expansión.

"La República Dominicana avanza hacia un mercado más responsable y alineado con estándares internacionales. A la fecha, se han colocado más de 1,036 millones de dólares en instrumentos verdes y sostenibles, incluyendo el histórico primer bono verde soberano, por 750 millones de dólares, emitido en 2024 con alta demanda internacional", señaló.