Reducción en la informalidad laboral: pagada por el contribuyente dominicano

Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft) del Banco Central de la República Dominicana, entre el tercer trimestre del 2024 y el tercer trimestre del 2025 el número de empleados formales aumentó en 103,203 personas, equivalente a un incremento del 4.9 % interanual.

A pesar de las medidas para limitar la contratación de nuevos empleados públicos anunciadas en septiembre del 2024, el empleo público sigue en aumento. Ese incremento está corroborado por registros administrativos y por la misma Encft.

Los empleados por el Estado aumentaron en 64,909 personas, lo que explica el 62.9 % del crecimiento total. Es decir, casi dos de cada tres nuevos empleos formales provinieron del sector público.

El sector privado incorporó 38,294 nuevos empleados formales, es decir, un crecimiento del 2.7 %. Aunque sigue siendo el principal empleador del país, su aporte explica solo el 37.1 % del crecimiento total del empleo formal en el período analizado.

Según la Encft, al tercer trimestre del 2025, la ocupación informal representó el 54.6 % de la fuerza laboral, una reducción de 0.7 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2024.

No obstante, esta disminución queda explicada, principalmente, por el empleo pagado con dinero de los contribuyentes. El clima de negocios de la República Dominicana sigue exhibiendo muchas carencias para fomentar nuevas inversiones y empleos formales.

La mejora en la informalidad no proviene de un mercado laboral más dinámico o competitivo, sino principalmente de un incremento en la nómina pública, un comportamiento que no puede garantizar una reducción sostenible de la informalidad a largo plazo.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).