Banreservas financia más de US$175 millones en inversiones españolas en turismo

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banreservas, dio estas declaraciones durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas ha desembolsado más de 175 millones de dólares para respaldar diversas inversiones de capital español en el turismo dominicano, los cuales contemplan la construcción de 9,500 habitaciones hoteleras en distintas localidades del país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, explicó que la inversión total impulsada por grupos hoteleros españoles como Globalia, Martinón, Fuerte Group, Cobbo Bay Developers y Centurium Bay Company, entre otros, se estima en alrededor de 1,500 millones de dólares.

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), que se realiza esta semana en la capital española, el ejecutivo destacó la importancia de que grandes cadenas hoteleras españolas continúen apostando por el turismo dominicano, al considerar que estas inversiones contribuyen de manera significativa al desarrollo sostenible de la industria y a la generación de empleos.

Asimismo, resaltó el respaldo financiero de Banreservas para la dinamización del sector turístico, lo que ha permitido consolidar a la República Dominicana como uno de los principales destinos de inversión española en América Latina.

Apoyo financiero a Miches

El presidente ejecutivo de Banreservas también subrayó los financiamientos otorgados por la institución en el emergente polo turístico de Miches, los cuales superan los 276 millones de dólares, vinculados a inversiones por más de 641 millones de dólares, que permitirán la construcción de 2,020 habitaciones hoteleras.

Indicó que este nivel de respaldo posiciona a Banreservas como el mayor financiador del turismo en esa zona, y agregó que actualmente se evalúan nuevos proyectos para Miches, que proyectan inversiones superiores a los 1,800 millones, de los cuales se prevén financiamientos por encima de los 700 millones de dólares.

Finalmente, Aguilera enfatizó que la cartera de crédito de Banreservas para el sector turístico supera los 61,000 millones de pesos, lo que representa el 45 % del financiamiento total de la banca local, consolidando a la entidad como el principal impulsor financiero del turismo en la República Dominicana.

Esta realidad refleja el liderazgo del banco dentro del sistema financiero nacional, especialmente en el respaldo a sectores productivos estratégicos del país como el turismo.

