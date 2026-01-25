La zona fronteriza mantiene una base tributaria reducida y concentrada en pocas provincias
Montecristi y Santiago Rodríguez generaron cerca del 80 % de los ingresos tributarios de la región en el 2024
Aunque en la zona fronteriza se registra un leve aumento de empleadores y del total de salarios pagados, los sueldos siguen muy por debajo del promedio nacional, una brecha que, junto con la caída de asalariados y la baja formalización, mantiene una base tributaria pequeña y concentrada en pocas provincias, limitando la generación de ingresos fiscales y ampliando las desigualdades territoriales frente al resto del país.
A esa conclusión se llega en el último informe Monitor de la Frontera que publica el Ministerio de Hacienda y Economía.
En este documento se resalta que, a pesar del crecimiento sostenido de la recaudación tributaria a nivel nacional, la zona fronteriza registró una caída del 6.87 % en el 2024.
A nivel nacional, la recaudación totalizó más de 846,450 millones de pesos en el 2024, lo que representa un crecimiento del 10.46 % con respecto a 2023. Sin embargo, en las provincias fronterizas apenas se recaudaron 3,529.94 millones de pesos, equivalentes al 0.42 % del total nacional.
De acuerdo con el documento, el descenso se explica principalmente por la reducción de ingresos en Montecristi y Santiago Rodríguez, dos de los tres principales motores económicos de la zona fronteriza, donde predomina la producción agrícola, especialmente de banano y arroz.
Desde estas dos provincias se genera cerca del 80 % de los ingresos tributarios de la región, es decir, ocho de cada 10 pesos del total recaudado en la zona fronteriza. Ambas registraron una caída conjunta superior a 343.5 millones de pesos en 2024.
Dajabón se mantiene como la tercera provincia con mayor aporte, con el 11.23 % de la recaudación fronteriza.
En contraste, las provincias del centro y sur de la frontera, Elías Piña, Baoruco y Pedernales, mostraron aumentos en la recaudación, con excepción de Independencia. No obstante, estas demarcaciones continúan figurando entre las de menor recaudación a nivel nacional.
El informe revela que en el 2024 el gasto tributario asociado a la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, que ofrece un régimen de exenciones e incentivos fiscales a las empresas que se instalan en la zona, fue estimado en 2,248.7 millones de pesos, monto equivalente al 63.7 % de todo lo recaudado en la región durante ese año.
Contribuyentes
Al cierre del 2024, la zona fronteriza registró 7,143 contribuyentes activos, lo que supone una reducción del 17 % con respecto al 2023.
Las mayores caídas se observaron en Independencia (21.55 %), Pedernales (22.15 %) y Baoruco (20.76 %).
Del total de contribuyentes, el 19.1 % opera bajo el Régimen Simplificado de Tributación, que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de profesionales liberales y micro o pequeñas empresas.
Este régimen se concentra principalmente en Independencia (49.49 %), Pedernales (21.70 %) y Santiago Rodríguez (14.22 %).
En cuanto a los grandes contribuyentes, de los 616 registrados a nivel nacional, el 94.64 % se encuentra en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal.
Solo cuatro operan en la zona fronteriza: tres en Montecristi, vinculados a la industria manufacturera, y uno en Santiago Rodríguez, dedicado a la producción de bebidas.
Asimismo, apenas el 1.14 % de los contribuyentes fronterizos está acogido a regímenes especiales distintos al ordinario, principalmente al régimen de Desarrollo Fronterizo.
Estos se distribuyen de la siguiente manera: 81.48 % en Desarrollo Fronterizo, 7.41 % en Zona Franca Industrial, 6.17 % como Productor de Bienes Exentos, 3.70 % bajo el régimen de Exportador y 1.23 % en Proindustria.
Asalariados y empleadores
En el 2024, el número de asalariados formales disminuyó tanto a nivel nacional como en la mayoría de las provincias fronterizas. Solo Independencia (66.67 %), Pedernales (1.42 %) y Dajabón (0.62 %) registraron aumentos interanuales, destacándose Independencia con el mayor crecimiento porcentual del país.
Por el contrario, Elías Piña, Valverde y Baoruco figuran entre las provincias con mayores reducciones de asalariados formales.
En cuanto a los empleadores, la zona fronteriza cerró el año con 2,105, un aumento de 3.95 % con respecto a 2023, equivalente al 1.74 % del total nacional. Cerca del 80 % se concentra en las provincias del norte de la región.
Pese a la reducción de asalariados, el total de salarios pagados aumentó 1.5 %, alcanzando 6,248.32 millones de pesos, impulsado principalmente por Montecristi y Dajabón.
No obstante, el salario promedio en la zona fronteriza sigue siendo casi la mitad del promedio nacional.
Este incremento se debió principalmente a aumentos en Montecristi y Dajabón, que en conjunto registraron un alza de más de 149.62 millones de pesos, compensando parcialmente la disminución de 109.50 millones de pesos en Santiago Rodríguez.
- Estas tres provincias representan aproximadamente nueve de cada 10 pesos pagados en salarios en la zona fronteriza.
En esa misma línea, Independencia y Pedernales experimentaron en conjunto un aumento de 75.23 millones de pesos en los salarios pagados, mientras que Baoruco y Elías Piña registraron una disminución de 22.94 millones de pesos.