La zona fronteriza mantiene una base tributaria reducida y concentrada en pocas provincias

Un grupo de personas espera para cruzar el puente sobre el río Masacre en Dajabón. ( ARCHIVO )

Aunque en la zona fronteriza se registra un leve aumento de empleadores y del total de salarios pagados, los sueldos siguen muy por debajo del promedio nacional, una brecha que, junto con la caída de asalariados y la baja formalización, mantiene una base tributaria pequeña y concentrada en pocas provincias, limitando la generación de ingresos fiscales y ampliando las desigualdades territoriales frente al resto del país.

A esa conclusión se llega en el último informe Monitor de la Frontera que publica el Ministerio de Hacienda y Economía.

En este documento se resalta que, a pesar del crecimiento sostenido de la recaudación tributaria a nivel nacional, la zona fronteriza registró una caída del 6.87 % en el 2024.

A nivel nacional, la recaudación totalizó más de 846,450 millones de pesos en el 2024, lo que representa un crecimiento del 10.46 % con respecto a 2023. Sin embargo, en las provincias fronterizas apenas se recaudaron 3,529.94 millones de pesos, equivalentes al 0.42 % del total nacional.

De acuerdo con el documento, el descenso se explica principalmente por la reducción de ingresos en Montecristi y Santiago Rodríguez, dos de los tres principales motores económicos de la zona fronteriza, donde predomina la producción agrícola, especialmente de banano y arroz.

Desde estas dos provincias se genera cerca del 80 % de los ingresos tributarios de la región, es decir, ocho de cada 10 pesos del total recaudado en la zona fronteriza. Ambas registraron una caída conjunta superior a 343.5 millones de pesos en 2024.

Dajabón se mantiene como la tercera provincia con mayor aporte, con el 11.23 % de la recaudación fronteriza.

En contraste, las provincias del centro y sur de la frontera, Elías Piña, Baoruco y Pedernales, mostraron aumentos en la recaudación, con excepción de Independencia. No obstante, estas demarcaciones continúan figurando entre las de menor recaudación a nivel nacional.

El gasto tributario El informe revela que en el 2024 el gasto tributario asociado a la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, que ofrece un régimen de exenciones e incentivos fiscales a las empresas que se instalan en la zona, fue estimado en 2,248.7 millones de pesos, monto equivalente al 63.7 % de todo lo recaudado en la región durante ese año.

Contribuyentes

Al cierre del 2024, la zona fronteriza registró 7,143 contribuyentes activos, lo que supone una reducción del 17 % con respecto al 2023.

Las mayores caídas se observaron en Independencia (21.55 %), Pedernales (22.15 %) y Baoruco (20.76 %).

Del total de contribuyentes, el 19.1 % opera bajo el Régimen Simplificado de Tributación, que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de profesionales liberales y micro o pequeñas empresas.

Este régimen se concentra principalmente en Independencia (49.49 %), Pedernales (21.70 %) y Santiago Rodríguez (14.22 %).

En cuanto a los grandes contribuyentes, de los 616 registrados a nivel nacional, el 94.64 % se encuentra en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal.

Solo cuatro operan en la zona fronteriza: tres en Montecristi, vinculados a la industria manufacturera, y uno en Santiago Rodríguez, dedicado a la producción de bebidas.

Asimismo, apenas el 1.14 % de los contribuyentes fronterizos está acogido a regímenes especiales distintos al ordinario, principalmente al régimen de Desarrollo Fronterizo.

Estos se distribuyen de la siguiente manera: 81.48 % en Desarrollo Fronterizo, 7.41 % en Zona Franca Industrial, 6.17 % como Productor de Bienes Exentos, 3.70 % bajo el régimen de Exportador y 1.23 % en Proindustria.

Asalariados y empleadores

En el 2024, el número de asalariados formales disminuyó tanto a nivel nacional como en la mayoría de las provincias fronterizas. Solo Independencia (66.67 %), Pedernales (1.42 %) y Dajabón (0.62 %) registraron aumentos interanuales, destacándose Independencia con el mayor crecimiento porcentual del país.

Por el contrario, Elías Piña, Valverde y Baoruco figuran entre las provincias con mayores reducciones de asalariados formales.

En cuanto a los empleadores, la zona fronteriza cerró el año con 2,105, un aumento de 3.95 % con respecto a 2023, equivalente al 1.74 % del total nacional. Cerca del 80 % se concentra en las provincias del norte de la región.

Pese a la reducción de asalariados, el total de salarios pagados aumentó 1.5 %, alcanzando 6,248.32 millones de pesos, impulsado principalmente por Montecristi y Dajabón.

No obstante, el salario promedio en la zona fronteriza sigue siendo casi la mitad del promedio nacional.

Este incremento se debió principalmente a aumentos en Montecristi y Dajabón, que en conjunto registraron un alza de más de 149.62 millones de pesos, compensando parcialmente la disminución de 109.50 millones de pesos en Santiago Rodríguez.

Estas tres provincias representan aproximadamente nueve de cada 10 pesos pagados en salarios en la zona fronteriza.

En esa misma línea, Independencia y Pedernales experimentaron en conjunto un aumento de 75.23 millones de pesos en los salarios pagados, mientras que Baoruco y Elías Piña registraron una disminución de 22.94 millones de pesos.