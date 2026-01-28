¿Mayores ingresos para los trabajadores? Aumentando la productividad

"Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos por el error." San Agustín de Hipona “

Es necesario que se produzcan incrementos en los ingresos de los ciudadanos si se desea reducir la pobreza. Esta es una realidad tan evidente que no amerita mayor discusión.

El punto que sí merece reiteración es que los incrementos artificiales de salarios no representan una solución al problema de la pobreza. Este comentario viene a colación por el incremento del salario mínimo que se producirá en febrero.

Los incrementos de salarios que no han sido producto del correspondiente aumento de la producción y, por tanto, del aporte de los trabajadores, generan distorsiones en la economía. Es una verdad enseñada por la ciencia económica. Que también nos enseña que hay que mirar la realidad tal como es.

Algunas ideas en este artículo parten de uno publicado a inicios del 2017. Nueve años después es necesario repetir los conceptos. Quienes desean aumentar los ingresos de los empleados, tienden a repetir lo que la ciencia económica nos enseña a evitar, aun con buenas intenciones.

Los incrementos salariales que no han sido producto del correspondiente aumento de la producción y, por tanto, del aporte de los trabajadores, generan distorsiones en la economía. Por suerte, para quienes no desean ser vencidos por el error, la ciencia económica enseña la realidad de cómo se forman los salarios.

Los salarios son el resultado de los acuerdos voluntarios y libres entre, primero, personas que desean trabajar y, segundo, otro grupo de individuos que necesitan contratar personal para producir los bienes y servicios que se demandan en la economía. Todas las personas que se encuentran en el mercado de trabajo pueden aportar valor en los procesos productivos. A partir de su aporte, reciben un salario. En la medida en que los empleados son más productivos, el salario tiende a ser más alto. La productividad es la capacidad que tiene cada empleado de poder contribuir a la rentabilidad de los procesos productivos mediante su participación en la producción de bienes y servicios.

Diferentes factores inciden sobre la productividad de los trabajadores: las habilidades adquiridas por experiencia o por educación y entrenamiento, la tecnología a su alcance en los procesos productivos; así como las estrategias, procesos organizativos y políticas de las mismas empresas. En adición, los factores externos como son los costos de la economía, el ambiente institucional para hacer negocios y la misma estructura del mercado laboral inciden sobre los niveles de salarios.

Al obviar esas realidades, se cae en el error. Es necesario tener en cuenta los altos costos de hacer negocios en el país, empezando por la carga tributaria, las regulaciones y los costos laborales no salariales.

Cada rama de producción, entiéndase, cada industria, así como cada empresa, tiene su política salarial determinada por el margen que pueden obtener al vender sus productos. Las empresas no operan en un vacío, compiten con otras, locales e internacionales. Es muy importante tener presente que los emprendedores no determinan el precio de sus bienes y servicios, ya que estos se establecen por la oferta y la demanda en el mercado.

Dentro de una misma empresa, los empleados que realizan labores similares pueden obtener salarios diferentes. Aquellos que son más productivos, que aportan más con sus capacidades, tienden a ser remunerados con mayores ingresos. La productividad individual, la de cada empleado, debe cubrir el costo que representa. Cuando este principio es alterado, el resultado es un aumento en los costos de la producción. Si se desvirtúa esa dinámica, entonces el salario puede no contribuir a cubrir los costos de la empresa, incluyendo los de los mismos trabajadores.

En la formación del salario también influye la estructura del mercado laboral. Un mercado con alto empleo informal, desempleo y subempleo conducirá a menos salarios.

¿Cómo fomentar un clima de formación de salarios más altos? Con reformas estructurales que mejoren el clima de negocios, reduzcan costos e incidan sobre la productividad.

Con mayores inversiones, en un ambiente de mayores beneficios, es posible contratar a más personas con mayores salarios. En la medida en que los empleados pueden producir más, van creando oportunidades para otras personas. Una población que crea mayor producción permite que otros puedan ser contratados para incrementar, a su vez, la producción de bienes y servicios.

Ese crecimiento de la economía se origina en la producción previa, que permite los mayores ingresos. Es preciso distinguir esa realidad, o verdad económica, del error de que pagando mayores salarios, sin incrementos de producción, esta última aumenta. No es la cantidad de moneda pagada a alguien lo que genera riqueza, es la producción. En consecuencia, llevados por las buenas intenciones, cuando se incrementan los salarios de manera artificial se encarecen los procesos productivos. Se producen unidades de bienes y servicios que cuestan más o que dejan menos beneficio y, por tanto, la economía no crece como lo haría por la dinámica de aumento de la producción.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).