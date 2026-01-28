Crecimiento en 2026: República Dominicana frente a América Latina

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico para el 2026 publicadas por Naciones Unidas en su informe World Economic Situation and Prospects 2026, el producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana crecería a una tasa del 3.6 %. No obstante, este desempeño, aunque positivo, queda por debajo del de varios países de la región que, según estimaciones de ese organismo, registrarían mayores tasas de crecimiento.

Esta cifra contrasta con la ofrecida por el Banco Mundial recientemente, validando las estadísticas oficiales del país. En el caso del Banco Mundial, como la mayoría de los organismos multilaterales, está empleando las proyecciones ofrecidas por las autoridades locales, que para el 2026 sería un crecimiento del PIB real del 4.5 %.

Sin embargo, al observar los fundamentos económicos, surgen dudas razonables sobre la sostenibilidad de un crecimiento de esa magnitud. En los últimos años, la economía ha sido impulsada en gran medida por políticas monetarias expansivas, así como por estímulos fiscales. Estos factores han contribuido a sostener la actividad en el corto plazo, pero no sustituyen reformas estructurales de fondo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/crecimiento-en-2026-republica-dominicana-frente-a-america-latina-16dcf723.png

Sin mejoras significativas en el clima de negocios, en la productividad, en la seguridad jurídica y en la reducción de trabas regulatorias, resulta difícil sostener tasas de crecimiento más elevadas en el mediano plazo. En ese contexto, las proyecciones de ONU podrían estar ofreciendo una cifra más cercana a la realidad, mostrando la necesidad de realizar reformas estructurales en RD.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).