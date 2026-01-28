El 51.1 % de las exportaciones nacionales corresponden a oro y cacao

El 86.7 % de las exportaciones correspondieron a exportaciones de oro para un 44.9 % del total de exportaciones nacionales. ( FUENTE EXTERNA )

Según la Dirección General de Aduanas, en el 2025 el sector de piedras y metales representó más de la mitad de las exportaciones nacionales con un total de 2,826.1 millones de dólares, lo que constituyó un 51.8 % del total de exportaciones. Sin embargo, del total del sector, el 86.7 % de las exportaciones correspondió a exportaciones de oro, es decir, solamente el oro representó el 44.9 % del total de exportaciones nacionales.

Una vez es descontado el oro, el sector de piedras y metales se reduce a solo un 6.9 % de las exportaciones.

El segundo sector con mayores exportaciones es el de los comestibles, el cual totalizó 1,288.5 millones de dólares y representó 23.6 % de las exportaciones. Dentro de este sector el cacao fue el de mayor participación con un total de 340.6 millones de dólares, lo que representó 6.24 % del total de las exportaciones nacionales.

El tercer sector con mayor participación fue el de los químicos y minerales, dentro del cual el cemento y el cobre fueron los productos más exportados con 2.5 y 2.2 % del total de exportaciones nacionales, respectivamente.

Estos tres sectores en conjunto representan el 84.6 % de las exportaciones nacionales. Lo que revela una alta concentración en muy pocos rubros.

Los tres sectores tienen en común que la naturaleza de sus productos son materias primas y productos de bajo valor agregado. Esta estructura deja a la economía expuesta a posibles choques externos y además limita la capacidad de la economía de generar ingresos más elevados, estables y diversificados en el largo plazo.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).