Nuevas monedas de RD$5 circularán a partir del lunes 2 de febrero

Así se ven las monedas de RD$5 que circularán desde el próximo lunes 2 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este jueves que a partir del próximo lunes 2 de febrero circularán las monedas metálicas de cinco pesos, año 2024.

La institución monetaria explicó que las nuevas monedas poseen las mismas características que las que están actualmente en circulación, variando solo en el año de acuñación.

El BCRD afirmó que las monedas de cinco pesos mantienen su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Las monedas de uno y cinco pesos son fabricadas por la empresa Mennica Polska (Polonia), luego de que esta resultara ganadora en 2024 de un proceso de licitación en el que participaron nueve empresas de renombre mundial.