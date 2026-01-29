Qik Banco Digital lanza "Remesas", una funcionalidad para recibir dinero del exterior

Una usuaria utiliza su aplicación de Qik Banco Digital. ( FUENTE EXTERNA )

Qik Banco Digital Dominicano, S. A. – Banco Múltiple anunció que sus clientes ya pueden recibir remesas internacionales directamente en su tarjeta de débito Visa Qik.

Con esta funcionalidad, los fondos enviados desde el exterior se acreditan en menos de 30 minutos.

Este beneficio aplica para remesas procedentes de Estados Unidos y de otros países cuyas remesadoras operen con Visa Direct y tengan habilitado el envío hacia la República Dominicana.

Para los clientes de Qik, recibir una remesa en su tarjeta de débito Visa Qik no tiene costo, ya que las comisiones son asumidas por el remitente, de acuerdo con las tarifas de cada remesadora.

Tanto los montos mínimos y máximos como las condiciones del servicio dependen de las políticas de los proveedores internacionales de envío de dinero.

¿Cómo recibir los fondos?

Para recibir los fondos, el cliente solo debe compartir los datos de su tarjeta de débito Visa Qik. Si el nombre de Qik no aparece en la remesadora, debe seleccionar la opción "Visa Débito República Dominicana" e ingresar la información de su tarjeta.

"Con el lanzamiento de este servicio de remesas, Qik Banco Digital continúa ampliando su ecosistema de soluciones digitales, facilitando el acceso a servicios financieros internacionales y ofreciendo a sus clientes una alternativa moderna y eficiente para recibir dinero del exterior", explicó el gerente general del neobanco Arturo Grullón.

Por su lado, Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, señaló que la multinacional está comprometida con la democratización de los servicios financieros y con mejorar continuamente la eficiencia del ecosistema de pagos, para "devolverle el tiempo a la vida de cada dominicano que depende de sus remesas."

Los interesados en obtener su tarjeta de débito Qik y recibir sus remesas directamente en su cuenta de ahorro pueden descargar la aplicación Qik en App Store o Google Play, o registrarse a través de la página web de Qik.