El Gobierno no logró ejecutar casi RD$13,000 millones en gasto de capital

Maquinarias y personal trabajan en la construcción de una obra pública en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

A pesar de que el Poder Ejecutivo sometió en agosto pasado una modificación de la Ley General de Presupuesto para el 2025, entre otras cosas para elevar la partida de gasto de capital, el Gobierno no logró ejecutar por completo los recursos para tales fines durante el año pasado.

El Ministerio de Hacienda y Economía informó ayer que el gasto de capital alcanzó los 207,751.7 millones de pesos en el 2025, correspondientes al 2.6 % del producto interno bruto (PIB), representando un incremento de un 11 % respecto al 2024 y una ejecución del 18 % por encima del total aprobado en el presupuesto inicial.

Sin embargo, al compararse con el monto establecido en el presupuesto reformulado, cuya partida fue incrementada hasta los 220,735 millones de pesos, se evidencia una subejecución de 12,983.3 millones de pesos.

La economía dominicana solo logró crecer un 2.1 % durante el 2025, según comunicó la semana pasada el Banco Central, institución que esperaba que el mayor impulso en la inversión pública impactara en la expansión económica del país.

Deuda crece

Hacienda detalló que la deuda pública se situó en un 47.9 % del PIB durante el 2025, lo que implica un incremento de 1.6 puntos porcentuales con relación al 2024, cuando el endeudamiento del país representó el 46.3 % del PIB.

La institución indicó que el gasto del Gobierno central alcanzó 1,521 billones, equivalente al 19.1 % del PIB, con una ejecución orientada a protección social, desarrollo productivo y una política fiscal de carácter contracíclico.

El gasto primario creció un 4.9 % nominal, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en el 2024. Asimismo, la institución señaló que cerró el ejercicio fiscal de 2025 con un déficit equivalente al 3.45 % del PIB.

Según los resultados divulgados por el Ministerio de Hacienda y Economía, los ingresos del sector público ascendieron a 1,246 billones de pesos, equivalentes al 15.6 % del PIB esperado, reflejando un crecimiento interanual de un 2.8 %.

"Este desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores niveles de recaudación del impuesto sobre la renta, tanto de personas físicas, generado por el aumento del empleo formal, como de personas jurídicas, mayores niveles de pagos por ganancias de capital, y el incremento en los aportes del sector minero a consecuencia del alza del precio internacional del oro", destacó.